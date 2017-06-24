〈台北都會〉捷運站通行道也禁食 挨批擾民

2017-06-24

〔記者陳紜甄／台北報導〕台北捷運日運量約有兩百萬搭乘人次，人流往來不息。為維護捷運環境整潔，北捷規定乘客付費進入捷運閘門後，包含車廂內部與通行走道，皆禁止飲食。然而，台北市議員許家蓓發現，卅二處的捷運站，站內刷卡閘門兩旁的通行道，並不是付費區域，但卻劃入禁食範圍區域內，恐造成民眾誤闖而遭開罰，要求北捷應檢討改善。北捷回應，視民眾反映情形，再評估考慮是否修改劃設方式。

路過民眾 極易誤闖

台北捷運共一○七站，北捷劃設「禁止飲食線」的方式，可分為一字型、Ｌ型或是ㄇ字型。許家蓓指出，其中有卅二個捷運站，站內刷卡閘門兩旁，設有非付費的通行道，民眾即使不搭乘捷運，也可走此連通道前往目的地。許家蓓指出，上述卅二個捷運站中，包括公館站、忠孝新生與市政府站，不少站點鄰近商圈與百貨公司，部分逛街民眾如果邊吃邊喝，並行經非付費的通行道，恐不小心誤闖而遭開罰。

記者實際走訪捷運市政府站發現，百貨公司與美食街散落在捷運市政府兩側出口，不少民眾會步行通道區前往目的地。也有民眾會停留在通道區裡的充電處，並放置飲料，滑手機等候朋友；其中一位民眾還特別拿著飲料，走到禁止線外喝了幾口，再走回充電處等人，避免遭到開罰。

北捷：評估是否修改

北捷談起當時劃設「禁止飲食區」方式緣由，北捷站務處長楊秦恆指出，捷運閘門兩旁設有連通道的捷運站，禁止飲食線劃設方式，分為一字型或是ㄇ字型。他舉例，捷運忠孝復興站的連通道，因建置捷運出入口，民眾要搭乘捷運走入時，便立即進入禁止飲食區域，一不小心就會遭取締，所以改為劃設ㄇ字型，禁止飲食範圍因此僅限刷卡進入捷運閘門的區域。楊秦恆表示，劃設一字型禁止飲食線的三十二個捷運站，會視民眾反映情形，再評估考慮是否改劃設為ㄇ字型。