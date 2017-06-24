〈台北都會〉新北前瞻計畫 小英：有算進去

2017-06-24

〔記者翁聿煌／新北報導〕總統蔡英文昨天下午出席新北市三峽宰樞廟二百四十週年揭匾活動，特別向新北市鄉親喊話，前瞻計畫新北不缺席！新北市是她的第二故鄉，沒列入前瞻計畫的項目，政府會用特別預算和年度預算持續推動，希望新北市民也都能支持前瞻計畫基礎建設，讓台灣更進步。

中央宣布前瞻計畫以來，新北市政府一直抱怨未在軌道建設分到一杯羹，藍營人士也批評蔡英文大小眼，刻意冷落藍執政的新北市。

蔡英文昨澄清，政府的前瞻建設計畫「有把新北市算進去」，像是新北市民最重視、最煩惱的停車問題，政府會在前瞻計畫裡的城鄉建設匡列預算來改善停車問題，捷運三鶯線也會以特別預算大力支持，前瞻計畫中的許多項目，「都有在為新北市著想」。

蔡英文強調，建設國家有很多方式，投資基礎建設帶動國家進步，所以她要請新北市民共同支持前瞻計畫，一起為台灣打拚。

在場的立委吳琪銘說，他相信蔡英文不會對新北市大小眼，未列入前瞻計畫的項目，都會編列特別預算和年度預算推動，他也會持續爭取，將更多的新北市建設納入前瞻計畫。

新北市新聞局長張其強回應，新北市在前瞻基礎建設計畫中，不是「缺席」，是根本沒有新北市的位置，忽視四百萬市民的權益和需要，是不公平待遇，新北市要求公平對待、合理檢討。