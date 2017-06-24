〈台北都會〉新北首闢公車左轉專用道 28日上路

2017-06-24

〔記者何玉華／新北報導〕板橋公車轉運站公車量大，車輛進站前常因停等造成緊鄰的新府路、縣民大道路口車流交織，新北市政府交通局將自六月廿八日起，在新府路往北左轉縣民大道設置公車左轉專用車道，成為新北首條公車專用路線，未來不排除評估必要的路段繼續設置。

交通局交通管制工程科科長蘇先知表示，板橋公車轉運站共有四十五條公車路線停靠，上下午尖峰時段進出車次高達六百廿五車次與七百一十二車次，雖然在號誌時相上，已提前十至廿秒讓新府路車輛左轉，但仍常發生與對向直行車衝突、交織，甚至部分車輛因燈號轉換，停等在路中間，阻滯車流。

12條路線公車直接受益

交通局考量公車左轉需求大，為提高新府路、縣民大道路口紓解車輛，廿八日起調整新府路車道往縣民大道路段，在靠近路口新增一線左轉車道，其中內側第二車道改為僅供公車左轉使用的專用道，並配合設置左轉早開保護燈號，供車輛左轉縣民大道，從廿八日上午六點起實施，預計有234（板橋─台北）等十二條左轉公車路線直接受益。

議員擔心 車流大會打結

國民黨議員周勝考擔心，左轉直行縣民大道的車流會與進公車轉運站的車流打結，造成路口塞車，且公車左轉後馬上右切入轉運站，會不會增加事故肇事率？而增加燈號會讓車輛停等時間變長，對車流紓解是否有助益，值得觀察。

民進黨議員何博文認為，當地的道路面積非常擁擠，可以試行一段時間，觀察對車流的紓解是否有效後，再做通盤檢討。

蘇先知表示，初期在上、下午尖峰時段，會派員在路口指揮交通，設置預告標示，提醒民眾提早改換車道。