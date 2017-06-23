〈台北都會〉柯P7月赴中 遭嗆「蔣銅像頭」當伴手

2017-06-23

爭大位？ 柯：想太多

〔記者沈佩瑤、朱沛雄、周彥妤、黃建豪／台北報導〕市長柯文哲昨結束世大運聖火點燃儀式，從義大利返抵國門。對於外界質疑柯文哲七月將赴中國參加台北、上海雙城論壇，是為了「爭大位的選舉動作」，柯Ｐ反駁指「想太多了！」還說在台灣碰兩岸一定扣分，因藍綠對抗太厲害，讓所有人忍受不太容易。

不過，柯文哲日前反「去蔣化」言論，被台灣建國工程隊成員郭建國「斬」前總統蔣介石「頭」像，以示抗議。郭建國昨與市議員童仲彥於青年公園蔣介石銅像前開記者會，郭還要求，柯於七月一日中共黨慶赴中國前，應做出移除蔣銅像決策，否則將奉送蔣銅像「頭顱」作為伴手禮。

談到雙城論壇，柯文哲受訪時說，「有時候覺得，國家給我很大挑戰」，還是要咬緊牙關，努力處理好，「讓台灣在世界被看到，有一席的生存之地」。他直言，兩岸再僵持下去也不是辦法，若不要涉及政治高層，給民間多點交流、表達善意，「如果大家都怕事，都躲起來，僵局會無解。」

柯文哲昨結束聖火點燃活動，指希望未來五十八天炒熱世大運氣氛，同時補正場館缺點，聖火傳遞宣傳主辦單位要「增添懸疑性」，請拭目以待。另一方面，市府昨也於新光醫院舉辦世大運大量傷患醫療實兵演練，副市長陳景峻說，「準備好了，歡迎各國選手來台灣，我們會給你們最好的保障。」