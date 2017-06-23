〈台北都會〉台北》燒烤街PM2.5濃度高3成 監測車抓包

2017-06-23

〔記者張議晨／台北報導〕台北市環保局斥資九百萬元打造首部「多功能環境品質監測車」，昨於市民大道四段燒烤餐廳聚集的「燒烤一條街」公開展示，監測車監測顯示，燒烤一條街晚間六點至十點的PM2.5（細懸浮微粒）濃度，比鄰近測站高近三成，證實餐飲油煙影響空氣品質。環保局說，一旦監測污染超標，即會派員稽查，並依空污法開罰違規業者十萬至一百萬元。

燒烤一條街聚集廿多家餐飲業者，即使業者加裝設備改善，仍屢遭民眾反映燒烤油煙影響生活，當地敦化里長吳文惠更說，每到夜晚，附近住戶都不敢開窗，深怕油煙進到家裡，也不敢在外面晾衣服。

環保局副局長蔡玲儀說，燒烤業排放的空污以PM2.5、PM10及一氧化碳等污染物為主。台北市雖有十一處大型固定測站，距燒烤一條街最近測站卻位於饒河街夜市，無法反映真實空污現況，因此透過監測車，可與鄰近測站比對，即時反映特定區域內空氣品質。

環保局近期也以監測車在燒烤一條街運作，發現在晚間六點過後，該區PM2.5、PM10及一氧化碳與其他測站相比，濃度增加約三成。但監測車主要監測環境公害，現仍無法立即針對超標項目開罰。

環保局稽查大隊中隊長王明芳說，燒烤一條街已列管十家業者，未來也會加強稽查，尤其假日時段，若空污濃度未降，且發現業者防制設備不完善，影響環境品質，就會依空污法開罰。

環境檢驗中心主任何文淵說，監測車去年起開始測試運作，未來會鎖定大型工地、低污染排放區、夜市、關渡平原、社子島等地點加強監測，以掌握污染源。