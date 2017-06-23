〈台北都會〉市有停車場拚委外 北市府收入反降

2017-06-23

〔記者郭安家／台北報導〕台北市長柯文哲任內，停管處將公有停車場委外數量，竟是前市長郝龍斌兩倍多！民進黨市議員顏若芳昨說，市府以智慧城市增加車位偵測系統等需求，接著進行委外，但市府除編列預算智慧化，收取權利金竟比過去所收的停車費還少，質疑有圖利廠商之嫌，導致市庫損失，有違市長柯文哲凡事都要營利的理念。

停管處：省成本、收淨利

停管處則回應，以府前廣場地下停車場為例，配合市府智慧化政策，由廠商建置App付費、尋車系統、「在席偵測辨識」，幫助民眾找車位，這些成本不計入權利金，意即市府收取權利金等於淨利；但未來有些停車場較小，則不一定會建置尋車系統。面對市府獲利減少問題，停管處坦言，「廠商不會做慈善事業。」

顏若芳發現，副市長林欽榮於二○一四年上任第三天，即著手將府前停車場委外，當時開北市府大樓智慧城市建物改造會議，要求停管處執行市府大樓、市政廣場全區地下停車場智慧化改造，同時考量納入民間科技、物流業者，以政府不出資方式辦理委外。

但顏若芳說，以府前停車場為例，二○一二至二○一四年營收達七千四百萬至七千九百萬元；委外後營收雖達八千兩百萬元、二○一六年則有九千兩百萬元，全由廠商獲得，但北市府平均每年收六千七百多萬元權利金，委外後反而獲利更少。

顏若芳說，郝龍斌時代二○一二至二○一四年，分別委外四處、十處、十一處停車場；未料，二○一五年柯文哲任內委外停車場高達廿一處，包括精華區的府前廣場、松壽路停車場，二○一六年更變本加厲，委外停車場高達廿八處，就連花木批發市場、多處國小及立體停車場也外包。

配合馬市府遇缺不補政策

對此，停管處說，停車場委外政策與柯市長無關，是前市長馬英九時代決定停車管理員遇缺不補，有同仁退休、離職後，停車場一定要委外，近年退休人數增加，所以委外案增加。