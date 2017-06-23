〈台北都會〉北捷核心路網成形 平均公里毛利卻腰斬

2017-06-23

新路網並未誘發新需求

〔記者何世昌／台北報導〕前主播岑永康日前在臉書上傳一張高雄捷運美麗島站的「無人照」，意外掀起北捷、高捷運量的網路論戰；有網友認為，台北捷運效能表現較佳是不爭事實。但台北市審計處報告恐翻轉網友看法，內容指出，北捷毛利率逐年衰退，衰退幅度更達五十％！對此，北捷坦言，新路網完工後，旅客在既有路線上移轉，沒誘發新需求，才導致衰退。

台北捷運新莊線、信義線、松山線陸續於民國一○一年一月、一○二年十一月、一○三年十一月竣工後，核心路網已成形；北捷公司將全線整併為文湖線、淡水信義線、松山新店線、中和新蘆線、板南線等五線，共計一一七站、營運總長度達一三一．一公里。

審計處報告：減幅50％

北捷公司統計，核心路網成形後，平均日運量逐年攀升，民國一○一年一六四萬五千餘人次，去年突破兩百萬人次。但審計處報告分析一○一至一○四年營運效能發現，北捷運量雖提升，每公里毛利率卻溜滑梯。

審計處報告以「全年毛利」除以「總延車公里數（全年所有電聯車行駛的公里數）」，得出「平均公里毛利」；根據報告，一○一年毛利率約一○七元，之後每年遞減為九十四元、七十五元，一○四年僅剩五十三元，衰退幅度達五十％。

北捷：實際僅衰退7.4％

對此，北捷公司坦言毛利率衰退，但審計處將「設備汰換準備金」等成本全數納入計算，導致毛利率被大幅低估；若扣除上述成本，實際僅衰退七．四％。

至於衰退主因為何？北捷公司報告回覆，新路網成形後，部分旅客是自既有路線移轉，「而非誘發新需求」。以松山信義線、新莊線為例，公車路線與捷運路線產生競合，但公車票價較低廉，導致短途旅次競爭力不足；至於文湖線未進入內湖核心地帶，也導致整體運量不如預期。