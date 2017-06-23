〈台北都會〉第三波勞檢 3家違規各被罰30萬

2017-06-23

〔記者何玉華、葉冠妤、陳永吉、鄭瑋奇／綜合報導〕新北市政府勞工局昨公布今年第三波違反勞動基準法、職業安全衛生法名單，情節以未依法給付加班費最嚴重，其中，上櫃公司精華光學、統聯客運及電池製造業的臺灣湯淺，各被罰卅萬元。

湯淺電池表示，公司有儘量依照政府法規改善，會持續努力。精華光學表示，公司因為訂單很滿，所以不得已要求員工加班，否則這些訂單會跑到海外；而為了符合法令規定，公司一直在招募勞工。

統聯客運表示，大客車長久以來都缺駕駛，今年一例一休勞動新制上路後，連休息日上班都要算每月延長工時，雖然已努力招募駕駛，較去年同期增加四十五人，但還是希望能多給一點時間，讓業者慢慢調整至符合法令。

違反勞基法、職安法的雇主共三九三家，其中，勞基法違規以未依法給付加班費最嚴重，共有一○九家；其次為使勞工超時工作，共一○一家；未給勞工例假者有五十六家；未足額提撥勞退金者有五家。違反職安法以未提供必要安全衛生設施最為普遍，共五十三家。

其中，上櫃公司精華光學、客運業的統聯客運及電池製造業的臺灣湯淺，分別使勞工單月加班達六十五、七十三及九十二小時，逾四十六小時法定上限，各罰卅萬元；電腦製造業的亞旭電腦及清潔服務業的欣中環保企業，各被罰廿萬元；印刷服務業的彩之坊科技、保全業的國興保全，分別遭罰十八萬元。