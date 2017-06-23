〈台北都會〉新北敬老卡 10月起臨櫃即時換

2017-06-23

〔記者何玉華／新北報導〕新北市議會無黨團結聯盟議員李翁月娥指出，敬老悠遊卡毀損申請補發得等兩星期，且每半年需重新開卡展期，對長輩造成不便，「敬老卡不敬老」，要求市府改善「當天換，當天取得，才敬老」；社會局長張錦麗允諾，十月起「一次臨櫃，馬上領卡」，讓長輩「零等待」。

議員李翁月娥、游輝宂昨天共同召開記者會，指敬老悠遊卡、愛心悠遊卡換發需要到公所申請，送悠遊卡公司製卡後，再送回公所發給民眾，作業耗時兩週，相當不便，希望市府簡化作業，採取隨到、隨辦、隨發的措施。

各公所設製卡機 零等待

張錦麗表示，目前已趕辦優惠電子票證招標作業中，預計今年十月底，各區公所都會有製卡機，民眾可臨櫃製卡及換發卡，「一次臨櫃，馬上領卡」，讓長輩零等待。

議員促重開卡 延長至1年

另，敬老及愛心悠遊卡每半年要展期一次，李翁月娥建議延長為一年或取消，避免擾民；張錦麗表示，半年稽核一次，主要是因長輩或身障者戶籍、身分等會改變，藉此確保社會福利資源給需要的人，由於北北基桃是共用的系統，若要改變稽核時間，需與其他縣市溝通，要一段時間。

社會局老人福利科科長林妏燕表示，敬老及愛心悠遊卡每年預算約七億多元，其中約五億花在公車優惠、兩億餘元在捷運，為確保社會福利資源善用，避免浪費，每半年稽核展期一次，民眾在四大超商、各區公所或捷運站，都可利用加值時辦理。