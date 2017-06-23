〈台北都會〉募進修生獎學金 輔大主任「賣藝」籌款

2017-06-23

演奏薩克斯風 籌百萬

〔記者葉冠妤／新北報導〕「來念進修部的孩子，大多需要半工半讀，珍惜念書機會，卻念得辛苦！」輔大進修部主任高義芳心疼不少進修部學生因家境清寒，有的為賺錢謀生，不得已中斷學業，為了讓學生獲得更多的獎學金資源，高義芳撩落去，自掏腰包「賣藝」，錄製薩克斯風雙ＣＤ專輯，要為學生籌措一百萬獎學金。

高義芳表示，輔大進修部學生共四千八百人，其中不少人家境比日間部學生清苦，卻加倍努力求學，「想念書，但環境卻不太能允許。」礙於校方獎學金僧多粥少，能幫助到的學生有限，高義芳回憶，曾聽聞某個學生主動放棄獎學金，原因是另一個同學比他更需要這筆錢，於是拜託老師改推薦另名同學，諸如此類的案例層出不窮，也讓高義芳興起募款念頭。

高義芳笑說，自己只有國中時期參加學校樂隊接觸過薩克斯風，因沒錢、沒閒，近卅年都沒再碰過薩克斯風；不過，他卻一直保存著當年的樂器竹片，捨不得丟，直到女兒在十多年前因緣際會學起薩克斯風，他才「撿」女兒的樂器，重溫音樂舊夢。

民國九十八年時，高義芳曾與薩克斯風演奏家胡笙、輔大教授陳明道組成芭達桑樂團，義賣專輯替原住民學生籌措學費，平常週末偶爾也會在大直美麗華演奏，閒暇時就跑到六條通的卡拉ＯＫ，和三五好友一起吹奏樂器。

這次高義芳則隻身一人，租借專業錄音室，花兩個月時間錄製專輯，只要課堂、會議空檔，就衝去錄音。高義芳說，由於有朋友幫忙後製、美工，只有租借錄音室的費用是自己出，前後花不到十萬元，未來專輯募得的金額，將全數匯到輔大進修部獎助學金專款專戶，「要把我的興趣變成一種助人力量。」

1張賣千元 已募75萬

高義芳說，一張專輯雙ＣＤ賣一千元，有國台語流行歌、也有日本老歌，目前已有進修部的退休老師拉朋友、多名校友捐款，已募到七十五萬元左右，希望能帶動更多人響應，讓這群堅毅勇敢的進修部學生，能更無後顧之憂地求學。