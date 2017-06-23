〈台北都會〉北藝中心玻璃一片17萬元》防爛尾樓 議會促禁買國外特製品

2017-06-23

〔記者黃建豪／台北報導〕台北藝術中心承包商倒閉，完工恐遙遙無期，民進黨市議員謝維洲昨於議會工務委員會指出，問題出在設計用材及工法複雜，並提案讓市府採購工程的設計標，禁止國外進口特殊產品，出席議員已有默契，五分鐘通過，將由北市府審議。工務局長彭振聲說，提案雖適用公共工程，但只要依現行採購法發包的工程，不用擔心綁標問題，北藝只是當初未依照採購法才出狀況。

北藝在承包商理成營造退場前，就一再因工程延宕，施工成本從四十八億元追加至五十九億元，頻惹爭議；理成倒閉後，更爆出外觀採用近一千三百片、單價高達十七萬元的西班牙訂製S型玻璃，是壓垮原因之一。

謝維洲連署十四名藍綠議員提案，「市府工程標案設計標中，應明文禁止設計單位採用特殊性、獨特性規格、材質、製程或具獨家技術性、僅國外產製進口不易之產品。」

謝維洲也說，不希望標案設計因材料要求某種特定規格，涉及技術性綁標問題，避免有下一個北藝中心出現，並非完全禁止國外材料進口。

彭振聲說，北藝特殊之處在於採用的S型玻璃，只有外國廠商才能製造，內部也還有一些類似問題，但如果標案設計圖審查時，可以找建築師詳細說明，就不會有同樣的情況發生。

彭振聲事後說明，所謂的國外進口材料或產品，會以國家標準CNS為依歸，在CNS中沒有標準，才會另訂規範，這次提案在工務委員會通過後，全北市的公共工程都將比照辦理，只有類似美術館這樣的特殊建築物要另外討論，若遇到會以專案簽辦。