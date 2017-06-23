〈台北都會〉北市府推「防災避難室」解禁 可做商辦

2017-06-23

市府拜會中央提建議

〔記者鍾泓良／台北報導〕中央因應戰爭避難需求，於「建築技術規則」中，規定建築物須留設防災避難空間。根據台北市警察局統計，北市去年底約有二．九萬座「防空避難室」，容留人數竟高達二一一○萬人，接近台灣總人口。但防災避難室使用上處處受限，市府近期向中央政府建議防空避難室部分解編或放寬使用，建管處說，若防空避難室解編，將可回歸「土地使用分區管制自治條例」，可做為商店、辦公室等。

建管處說，政府要求留設防災避難室的年代已不可考，而「建築技術規則」中規定，非供公眾使用建築物六層以上、公眾使用建築物五層以上、戲院、電影院等都需要附設，根本包山包海。

建管處也說，防空避難空間使用困難，兩百平方公尺以上者，還能兼作停車空間，但未達二百平方公尺雖說可做為臨時對外營業場所，但對於出入口、隔間都嚴格，幾乎不可行。

營建署允邀部會討論

建管處解釋，市府會檢討防災避難室的使用，因大安區信維市場今年三月熄燈後，原本有意要讓超級市場進駐，卻發現防災避難室使用處處設限，因此，市長柯文哲希望建管處向中央反映。市府曾在四月拜會內政部營建署，營建署代表覺得有機會，等市府發文過去，就會邀集各部會討論，「最主要就是要說服國防部跟警政署。」

建管處說，如果台北市的防空避難室留設數量超過需求，那應該檢討有沒有空間可以放寬利用。至於如何放寬，建管處目前草擬依建築興建時期去調整面積，如建築防空避難室面積為兩百平方公尺，當年規定留設五十％，換言之，剩餘一百平方公尺可做其他用途。

增加容積擬可繳代金

都發局官員指出，防空避難室若解編，就是回歸土管條例規定，只要符合建管、消防等規定，就有機會回歸商業、餐飲或辦公室等使用。而防空避難室在興建時屬於免計容積，放寬使用將有使用容積問題，建管處說，增加容積仍未達上限，可考慮繳納代金。