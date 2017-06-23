〈台北都會〉山佳鐵道公園 煤斗車、調動機進駐

2017-06-23

山佳封街 出動大型吊車

〔記者張安蕎／新北報導〕為行銷百年「山佳火車站」，新北市府打造千坪大的鐵道公園，並向台鐵購買煤斗車及調動機，重現山佳的「煤」好時光，昨天封街出動大型吊車，將兩台龐大機具移置公園，搭配周邊古蹟車站及煤礦遺跡，盼打造成為鐵道主題新景點。

重現送煤車 鐵道迷跟拍

樹林山佳擁有悠久的採礦歷史，今年二月百年車站修復完工，站內規劃煤礦特展，市府整合月台周邊空地，打造鐵道公園，由樹林區公所花費四十九萬元，向台鐵購置一輛四十七年歷史的35H1300型黑色煤斗車，以及一輛DL1000型橘色調動機，重現早期車站運送煤礦時，調動機推動煤斗車的歷史畫面。

由於兩台機具總重達廿六噸，需出動拖運車及吊掛機搬運，費用高達六十八萬元，運送過程中，吸引大批居民及鐵道迷圍觀、拍照，當地中山里里長簡炎輝與居民合力推動調動機，將兩輛機具順利組合時，現場爆出歡慶掌聲。

來自鶯歌的鐵道迷王先生感動的說，曾在宜蘭火車站車庫，遠望相同型號的調動機，沒想到如今能近距離欣賞，且台灣輸煤鐵路已走入歷史，此台煤斗車頗具骨董價值，值得記錄！

原引進火車頭 恐零件失竊

簡炎輝指出，最初考慮以DT675蒸汽火車頭為展示車，但因擔憂古物零件遭竊，經一年多協商，改以調動機及煤斗車呈現，仍具可看性，是全台少見的鐵道景點，且當地與鹿角溪公園、山仔腳公園連通，適合民眾踏青、取景，來趟山佳微旅行。