〈台北都會〉性平教材提案有爭議 退回重審

2017-06-22

〔記者何世昌／台北報導〕國民黨市議員王欣儀提案，家長會針對性別平等教材、課程，應有最高、最後審酌權，提案獲廿四名藍綠市議員連署；但教育委員會前日排審此案，王欣儀告假未出席，委員會將提案強度下修，取消家長會審酌權，改為「參與權」。此案昨排入大會二讀，王欣儀不滿提案遭修改，一時爭論不休，議長吳碧珠最後裁示退回委員會。

王欣儀提案，「家長基於監護權，有關性別平等教材、課程，應有最高、最後審酌權，應交由各家長會決定的立場」。此提案前日遭社民黨及性別團體抗議，教委會前日排審一讀時，將原案修正為「家長基於監護權，有關性別平等教材、課程等，應有參與權，並交由各校性平教育委員會決定」，並於昨日送大會二讀。

王欣儀不滿提案遭修要求修正

王欣儀昨不滿提案遭大幅修正，於議場要求針對教育委員會審查意見做文字修正。此舉引發教育委員會召集人、國民黨市議員應曉薇大為光火，直批，「不管提案人昨天是否在場，原來審查意見就是全體審查意見！」應還酸，原提案內容「疊床架屋」。

民進黨市議員簡舒培也起身表達異議，她提醒，教育是受憲法保障，不能受到任何宗教干擾，文字修正需再三斟酌，以免牴觸憲法。

議長吳碧珠看不下去議場你來我往表示，「我看變來變去，不會變出來一個結果」，她裁示退回委員會重新審查。