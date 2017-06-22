〈台北都會〉5條類捷運幹線公車 7/5上路

2017-06-22

一小時內轉乘公車 享半價優惠

〔記者陳紜甄／台北報導〕五條「類捷運」幹線公車，七月五日正式上路。台北市交通局昨表示，七月五日起，民眾持電子票證搭乘五條幹線公車，一小時內雙向轉乘雙北市區公車，即享有半價的票價優惠。交通局表示，幹線公車視為「類捷運」，採密集發車，平日班距為尖峰四到六分鐘，離峰五到十分鐘；有別於一般公車，幹線公車外觀與車內，皆經過特別設計，方便民眾辨識搭乘。

採密集發車 尖峰4到6分鐘一班

公運處表示，五條幹線公車分別是民生、仁愛、敦化、松江新生與內湖幹線。民生幹線公車行經重慶北路至塔悠路，仁愛幹線行經中山南路至光復南路，松江新生幹線行經民權東路至羅斯福路，敦化幹線行經民權東路至和平東路，內湖幹線則行經捷運劍南路站至內湖站。公運處表示，經評選後，現有的二八五、六四二、五一八、二六三及二八七路公車，轉型為幹線公車。該五條路線公車，每日運量約七萬四千人次搭乘，七月五日轉型為幹線公車上路，公運處預估一年後，搭乘人次可再提升一成。

公運處表示，幹線公車依行駛方向，賦予專屬代表色，例如東西向的敦化與松江新生幹線為藍色；南北向的民生與仁愛幹線為綠色；內湖幹線則屬於其他方向，因此以黃色標示為代表色。

五條幹線公車的車身，除了以代表色設計，車門、車頭LED辨識器以及車廂內部，皆會標誌幹線公車Logo，方便乘客辨識。

交通局提醒，乘客一小時內雙向轉乘幹線公車與雙北市區公車，刷電子票證即享票價半價優惠，投幣搭乘則沒有優惠。第一階段五條幹線公車，七月五日上路，屆時上路後營運良好，交通局明年初會再評估，推出第二階段幹線公車。

交通局規劃「快、幹、支、微」路線公車，推動層級式公車路網。交通局表示，北市目前已有廿六條快速公車，預計明年底前完成北市「八橫八縱」共十六條幹線公車，並配合支線公車轉乘，完善公車路網。