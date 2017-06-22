〈台北都會〉《畫出感謝》 精神康復之友畫展登場

2017-06-22

〔記者賴筱桐／新北報導〕社會大眾常因不了解精神疾病，對患者產生誤解，甚至貼上負面標籤。新北市衛生局舉辦「畫出感謝」畫展，邀請精神護理之家、精神復健機構及精神醫療院所的康復者參與，希望透過繪畫抒發情感，走出疾病幽暗，找到自信心。

衛生局主任秘書林美娜表示，藝術治療對於精神病患減壓、身心鬆弛及大腦認知功能發展等有正面幫助，衛生局第二年舉辦精神康復之友畫展，今年展品四十二件，即日起至七月十四日於市府一樓大廳展出。

四十一歲蕭建安患有思覺失調症，住北新醫院十年，畫作「抽象的謝老師」，描繪他眼中的職能治療師。建安說，發病以來，改變自己最多的是畫畫和音樂，一年多前自學陶笛，閒暇時喜歡作詞作曲，從創作找到人生方向，感謝職能治療師謝宜君的幫助與支持。

卅五歲楊瑛佩也是思覺失調症病友，高中時發病，畫作「我愛的和我愛的人」，以父母親的雙手包覆嬰兒的小腳丫，象徵家庭的愛與溫暖。瑛珮表示，因為自己生病，家人也受到磨難，雖然父親已離世，媽媽必須辛勤工作，不能常來醫院探望，但媽媽無怨無悔的愛不曾改變。

新北市康復之友協會理事長黃玲莉呼籲，民眾對於精神疾病的恐懼來自不熟悉，精神病友只要按時就醫服藥，疾病可有效治療及恢復，家屬支持是病友回歸社會的重要資源。