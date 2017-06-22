〈台北都會〉華江河濱變藝廊 堤防彩繪10大名畫

2017-06-22

〔記者何玉華／新北報導〕新北市政府高灘地工程管理處繼去年在華江河濱公園堤防彩繪「新北上河圖」後，日前再完成「千里江山圖」、「富春山居圖」，預計年底前再完成其他幾幅名畫，總長近六百公尺的彩繪，讓灰冷的水泥牆增添色彩，河廊變藝廊，行經的民眾、車友反應都不錯。

新北特色地景也入畫

高管處打造河濱公園，一○四年請過去繪製電影看板的老師傅，在華江河濱公園堤防繪製「新北上河圖」，以北宋清明上河圖為基礎改編，融入新北市陽光橋、新月橋、八里渡船頭等河濱景點，成為河濱亮點，吸引不少經過的民眾拍照打卡。

高管處希望再延伸堤防彩繪，思考把其他與「清明上河圖」並列十大名畫的九大畫作也畫上，融入新北特色地景，工程去年底啟動，目前已完成「千里江山圖」、「富春山居圖」，近期將再完工「百駿圖」、「韓熙載夜宴圖」。

全長554公尺、高3公尺

高管處處長楊宗珉表示，後續還有洛神賦圖、步輦圖、唐宮仕女圖、五牛圖、漢宮春曉圖等，預計年底前完成，屆時沿著大漢溪右側自行車道，在華江橋下至華江橫移門的堤防，可見全長約五百五十四公尺、高三公尺的畫作；希望透過獨特超大面積堤防彩繪名畫，新北特色元素也入畫，增添現代創意，讓市民在高灘地遊玩或騎自行車時，有不一樣的視覺感受。

「千里江山圖」與「富春山居圖」兩幅畫長分別為七十四公尺及六十公尺；「千里江山圖」是宋代著名畫家王希孟的作品，用色注重在單純的青綠色中求變化，畫面層次分明，「富春山居圖」是元朝著名畫家黃公望的作品，描繪作者遊居富春江一帶的山川景物，山與水的佈置疏密有致。