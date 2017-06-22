〈台北都會〉藍綠黃3議員 公費隨行雙城論壇

2017-06-22

「去幹嘛！」 綠營僅兩人參加抽籤

〔記者郭安家、何世昌、沈佩瑤／台北報導〕台北市長柯文哲的台北、上海雙城論壇出訪團，將於七月一日中共黨慶時赴中，北市府提供三席公費名額給隨行市議員，雖然民進黨中央開放黨籍議員報名，但適逢中共與巴拿馬建交，不少綠營議員搖頭說「去幹嘛！」不滿國台辦審查背景、限制自費議員「門外監督」。兩年前盛況空前，曾有七位民進黨議員參與抽公費籤，今年綠營僅兩位參與抽籤，導致民進黨、國民黨及新黨各有一位議員公費隨行。

二○一五年在上海舉行的雙城論壇，曾與柯文哲公費隨行的綠營議員王閔生說，該論壇為城市單純交流，沒問題，但正值巴拿馬斷交，柯文哲應於適當、私下或用餐場合，向上海市長應勇表達台灣人民對此非常遺憾或不滿；若中國持續外交打壓，中國等於是我們的敵人，台灣無法立足，論壇還有意義嗎？

市議會民進黨團總召許淑華說，民進黨將雙城論壇定位為城市交流，強調城市交流就限於城市交流，不應有任何政治前提，在此定位下，民進黨支持兩岸正向、對等交流，增進彼此互信，並開放黨籍議員自由報名；但不少綠營議員也私下直說「去幹嘛！」

自費僅能陪吃飯 意願也不高

二○一五年上海雙城論壇有十一位議員抽公費籤，包括民進黨七位、國民黨三位、親民黨一位。前市長郝龍斌依照慣例，沒抽中公費，自費也可出席論壇，台聯黨議員陳建銘回憶他曾在郝的「擔保下」入場。但兩年前柯文哲依照「慣例」，國台辦僅讓三位公費議員入場，自費議員只能陪吃飯，導致綠營議員不滿，不願自費前往。

綠營市議員王孝維坦言，有意自費參加，但他不解柯市長由綠營支持，如今卻是在野黨陪同前往上海。且將由北市府及國台辦協調他能否入場，若無法入場，又不是市府代表團身分，他就不去了，「哪有可能在門外監督？」綠營議員黃向羣原想自費前往，則因國台辦審查，他直說「不去了！」

梁文傑、李傅中武、陳彥伯抽中

參與公費抽籤者，綠營僅民進黨新系議員梁文傑和台聯黨議員陳建銘到場，藍營議員有八人，包括葉林傳、李芳儒、陳重文、闕枚莎、李傅中武、汪志冰，還有新黨的陳彥伯、潘懷宗。結果梁文傑、李傅中武、陳彥伯抽中公費。

梁文傑說，已七、八年沒去上海，想趁這個機會看看人家的市政建設，目的很單純。