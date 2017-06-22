〈台北都會〉暗槓赴滬 國民黨團11月爽吃大閘蟹

2017-06-22

〔記者何世昌／台北報導〕上海方持續派員與市府磋商雙城論壇，私下也與議長吳碧珠接觸。據悉，上海方透過吳邀請市議會十一月赴滬大啖大閘蟹，吳樂見雙邊交流，已口頭允諾；但吳僅將消息帶給所屬的國民黨團，且黨團片面決定自行赴約。對於國民黨團「暗槓」消息，民進黨團總召許淑華批評，國民黨團憑什麼幫民進黨團做決定？

國民黨團書記長陳永德表示，上週召開黨團會議時，議長吳碧珠透露，上海台辦主任邀請市議會於十月底、十一月初赴上海吃大閘蟹。陳透露，黨團初步討論認為，若跨黨派全體市議員都赴滬，恐讓此行「複雜化」，因此黨團決議，將此行定調為「國民黨團自強活動」。

吳碧珠︰能否成行不確定

對此議長吳碧珠昨受訪表示，二○一○上海世博會後，就很久沒去上海；某次場合與上海方遇到時，對方隨口聊起，十月底、十一月初「菊黃蟹肥」，盼邀請市議會去上海大啖大閘蟹。至於是何場合、時機討論此事？吳不願透露，並指那時是開議期間，能否成行還是未知數，上週只是先把消息帶給黨團。

許淑華︰不尊重其他黨團

對此民進黨總召許淑華表示，上個月有耳聞上海方有意安排人大與市議會交流，她樂見雙邊交流，但未收到正式邀請；但她沒料到，原來消息是被國民黨「暗槓」。許批評，國民黨憑什麼幫民進黨、幫上海決定誰去、誰不去？此舉不尊重其他黨團，也不尊重議會！