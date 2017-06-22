〈台北都會〉捷運施工6年 中和景平路圍籬將退縮

2017-06-22

〔記者翁聿煌／新北報導〕捷運環狀線中和段施工六年多，沿線交通深受施工區域圍籬影響，交通局原預定六月初可退縮景平路圍籬，卻因故展延，議員游輝宂昨天邀集新北市捷運工程局與台北市捷運工程局東工處人員會勘，經副秘書長林祐賢協調，施工單位將在七月十日完成圍籬縮減，還給汽機車道路通行空間。

游輝宂表示，景平路為中和區交通幹道，但十餘年來，先後為興建台六十四線高架橋、捷運環狀線，地面車道長期被施工圍籬佔據（見圖，記者翁聿煌攝），民眾塞車苦不堪言，目前景平路環狀線工程，圓通路至南華路口段來往車道各僅一線道，預定六月一日恢復各雙線通行也跳票。

七月十日恢復雙向雙線道

新北市捷運工程局總工程司凌建勳說，該路段施工後發現，地底埋設有污水幹管、兩條自來水幹管、台電及中華電信的數十條電纜線，遷移費時，已協調確定七月十日圍籬退縮，恢復雙向雙線道通車。

拓路鋪鋼板 落差大害摔車

〔記者林欣漢／基隆報導〕基隆市中山一、二路拓寬工程近日開挖，但鋼板與路面高低差問題嚴重，常有機車騎士「犁田」，前晚又有一名婦人跌得鼻青臉腫，承包商昨先緊急以柏油將鋼板與路面接縫處鋪平改善，提醒民眾減速慢行。

當地中興里長李進發說，承包商解釋因路面開挖後要等其他單位來埋設管線，才會先鋪設鋼板，但鋼板與路面有高低差，入夜後如同「陷阱」，常有騎士摔車。

另外，車輛行經鋼板發出的「叩、咚」響聲，也讓附近居民、商家抱怨連連。