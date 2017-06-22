〈台北都會〉離岸風電淡水探路 漁民急跳腳

2017-06-22

擬環境影響說明書 廠商蒐意見

〔記者李雅雯／新北報導〕政府鼓勵民間企業興建離岸風力發電，艾貴風能壹股份有限公司籌備處和其顧問團隊，昨天上午在淡海市民活動中心召開「新北離岸風力發電計畫」說明會，為編擬環境影響說明書蒐集意見，也說明該規劃和非核家園、潔淨能源開發等國家能源發展政策的關聯性。然離岸風力發電風場位置正位在漁民作業範圍內，漁民表達強烈反對意見，認為恐將損及漁民生計。

經濟部能源局在一○四年七月二日公告「離岸風力發電規劃場址申請作業要點」，釋出台灣卅六處潛力場址海域資料，開發單位擇定北海岸即是其中一處。按其目前規劃，離岸風場海域擬設在三芝區西側海域離岸約一到四公里處，陸上範圍大略是淡水區崁頂里到三芝區後厝漁港一帶外推海域，水深達四十到八十公尺，涵蓋面積約五十四．六平方公里，單機裝置容量約為四．○ＭＷ至十一．○ＭＷ；海底電纜設施長度約四公里；上岸後陸纜長度則約一．四公里，送電至沙崙一次配電變電所。

風場位在漁場 憂影響舢舨作業

風場位置也是漁業活動範圍，漁民聽到此規劃急得跳腳。淡水區漁會總幹事吳永寬說，林口卸煤碼頭、台北港區相繼開發後，漁業活動範圍已限縮很多，幾乎只剩沙崙到三芝這塊，離岸風力發電機組裝置再做下去，等於現有的一千三百多艘舢舨船不能作業，這些小船隻不能跑遠，都在近岸處工作，這項規劃影響一千三百多個家庭，「綠能很好沒錯，不過沒有腹地抓魚，怎麼保障漁民生活」。

開發單位顧問團隊對此回應，目前尚在編擬環境影響說明書階段，各方意見都會納入，後續也會按照相關準則規劃漁業經濟活動受損時的補償方式。開發單位代表胡根地會後表示，電業法開放讓民間可投入發電建設，離岸風力發電為能源轉型、產業轉型改變需要長時間，也需要各方的投入。

中華電信相關單位昨也派員出席說明會，強調現規劃的風場海域及附近海域有兩條海底電纜，倘若進場施工要謹慎，避免通訊受損，影響民眾權益。