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〈台北都會〉數位藝術中心補助縮水 議員促提新方案

2017-06-21

〔記者張凱翔／台北報導〕台北市數位藝術中心是台灣數位藝術文化重鎮，但年初議會不滿該中心名義上以OT模式營運，卻每年拿文化局兩千萬元補助，要求文化局重擬營運方案。昨議會教育委員會對新方案進行審議，民進黨市議員何志偉認為，新方案對數位藝術願景方向不明確、補助又縮水至一五○○萬元，等於讓數位藝術「苟延殘喘」，要求文化局提出新方案。

兩千萬縮至一五○○萬

數位藝術中心開館之初以OT模式營運，卻仍每年拿兩千萬元補助，今年初國民黨市議員陳孋輝將兩千萬補助砍到一七○○萬元，並下但書要求北市文化局檢討營運，文化局因此和原得標單位解約，重新研擬營運方案。

此外，新方案補助金額從兩千萬元縮水至一千五百萬元，但不需押標金，且履約保證金僅需五十萬元。

何志偉表示，數位藝術是蓬勃發展的新領域，但台灣給的錢實在太少，很多藝術家都跑去中國、新加坡，一五○○萬元只是「苟延殘喘」而已，台灣已落後國際腳步；市府續約評鑑仍然用參訪人數當KPI，但這是專業、實驗性藝術領域，並非社區民眾參觀的一般設施，評鑑指標也應修改。

另外，教委會召集人應曉薇則不滿該標案不需押標金、履約保證金只有五十萬太少，無黨籍議員李慶元也稱沒押標金的確怪。

文化局副局長田瑋回應，五十萬元算高，沒有押標金是考量會來標數位藝術中心的都是藝術團體，金額太高會讓人卻步。最後教委會決議將新方案暫擱，要求文化局修正方案。

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