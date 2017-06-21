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〈台北都會〉1線2站6處 7/1推低污染示範區

2017-06-21

〔記者張議晨／台北報導〕為降低空氣污染，台北市環保局選定「一線二站六處」推行「低污染排放示範區」，自七月一日起，包括未定檢機車、二○○四年前出廠的二行程機車，及二○一二年前出廠且未取得A2以上自主管理標章的柴油大客車，及小客貨車等進入區內車輛，若廢氣檢驗不符標準，就會開罰一千五至二萬元，預計每年可減少廿二．六公噸PM2.5。

檢驗不符標準 最高罰2萬

環保局規劃，低污染示範區包括新生南路（羅斯福路口至松江路）、市府及台北轉運站、陽明山前山公園、故宮、中正紀念堂、國父紀念館、忠烈祠、台北一○一大樓等停車場及出入口周邊道路。

環保局簡任技正顏伶珍表示，北市機動車輛密度約是全國十倍，有四十五％PM2.5來自於交通工具，且老舊機車排放的有害化合物會造成心肺疾病，另外柴油車排氣也含有一級致癌物，顯示管制車輛有其必要。

示範區管制對象包括未定檢機車、二○○四年前出廠的二行程機車、及二○一二年前出廠且未取得A2以上自主管理標章的柴油大客車及小客貨車。

能攔下8成左右遊覽車空污

顏伶珍說，去年即輔導客運業者取得A2以上自主管理標章，目前二處轉運站A2標章取得率，已由五十％提升至八十一％。另外，六處示範區都為觀光景點，不少觀光客是搭乘遊覽車進入北市，新措施推估能攔下八成左右遊覽車空污。

環保局稽查大隊隊長陳沼舟解釋，政策七月一日上路後，稽查員會於上下班時段不定期攔檢。若發現車輛氮氧化物及硫化物超過標準，就會依濃度處一千五至二萬元罰鍰，並令車主限期改善。若經車牌辨識系統判定是未定檢機車，或是車輛明顯排放黑煙，也會通知車主到定檢站檢驗。

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  • 為降低高污染車輛造成空氣危害，北市環保局選定包含故宮在內的一線二站六處試辦「低污染排放示範區」。（記者張議晨攝）

    為降低高污染車輛造成空氣危害，北市環保局選定包含故宮在內的一線二站六處試辦「低污染排放示範區」。（記者張議晨攝）

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