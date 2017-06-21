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〈台北都會〉共享單車擬納轉乘優惠 年底送審

2017-06-21

〔記者陳紜甄／台北報導〕YouBike與公車、捷運雙向轉乘推出優惠方案後，台北市交通局長張哲揚昨於議會交通委員會允諾，共享單車業者oBike及其他於北市投放車輛的業者，未來須提供騎乘共享單車並在一小時內轉乘捷運、公車即享五元的優惠。交通局會將此優惠納入共享車輛自治條例草案，規範業者，預計今年底送入議會審查。

交通局︰納入自治條例草案

oBike進攻北市等八縣市，興起共享單車潮。國民黨市議員陳重文認為，除既有YouBike與公車、捷運雙向轉乘優惠，民間經營的共享單車也應納入優惠，鼓勵民眾使用大眾交通運輸工具。

民進黨市議員李慶鋒也對此贊同，但指交通局要視業者的契約關係、營運模式，個別考量推出不同的優惠。綠營市議員簡舒培則提醒，需審慎考量，「畢竟優惠方案是由北市府編列預算，並補貼民間經營的共享單車。」

交通局表示，正研擬共享車輛自治條例草案，規範業者需繳交車輛投放保證金，以及可合法停放的自行車空間。張哲揚說明，近期會再研議評估，共享單車同YouBike，享有公車、捷運雙向轉乘優惠。交通局運輸管理科長王湮筑進一步表示，將提供更多自行車停放空間，藉此彌補業者的損失。

YouBike轉乘優惠 期程仍未定

交通局今年四月宣布，將推出YouBike與公車、捷運雙向轉乘優惠方案，民眾騎YouBike後一小時內轉乘捷運或公車，可享優惠五元；或是一小時內搭乘捷運或公車，再騎乘YouBike可享有前卅分鐘免費（優惠五元）。至於進度如何，張哲揚說，系統更新牽涉北捷、公車等業者，因此上線期程仍未定。

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  • 交通局表示，目前正研擬共享車輛自治條例草案，規範共享單車業者須提供騎乘共享單車1小時內轉乘捷運、公車即可享5元的優惠。（記者陳紜甄攝）

    交通局表示，目前正研擬共享車輛自治條例草案，規範共享單車業者須提供騎乘共享單車1小時內轉乘捷運、公車即可享5元的優惠。（記者陳紜甄攝）

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共享單車擬納轉乘優惠 年底送審

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