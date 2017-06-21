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〈台北都會〉新北共融無礙遊戲場 15處公園先改造

2017-06-21

符合各年齡層及特殊兒童需求

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市多數公園清一色使用俗稱「罐頭遊具」的塑膠遊樂設施，未考慮不同發展階段孩童及特殊兒童需求。市政府今年計畫改善十五處公園為「共融式」遊戲場，其中板橋四維公園、三重集賢環保公園、三峽龍學公園與中和錦和運動公園等四處做為示範點，將廣納公民團體與在地居民意見，希望能在一年內完工。

城鄉局副局長江志成指出，公園不一定要設置完整遊具，但可依在地人文地貌，型塑特色遊戲場域，「共融式」遊戲場是身心障礙與一般兒童皆能使用的環境，結合無障礙及通用設計，具多元、互動、安全、舒適等特色，例如日本北海道一座生態公園，打造柔軟舒服的大型彈簧墊，讓大人和小孩盡情彈跳。

江志成表示，市府篩選適合改造的場址，條件包括面積四千五百平方公尺以上（約一三六一坪，兩個二百公尺跑道操場大），至少兩面臨路，距捷運站或公車站四百公尺範圍內，以及距離小學一百公尺範圍內，配合各局處正在進行發包工程的公園，共挑選十五處場域；其中，城鄉局主導板橋四維公園等四處示範點，其餘十一座由主管單位重新規劃，堪用的遊具優化改造，不堪用的拆除，目標一年內完工。

公民團體盼廣納各界意見

「還我特色公園行動聯盟」成員張雅琳盼市府開放公民參與，廣納在地居民意見，並徵詢職能治療師、兒童心理學家及相關團體專家意見，注重遊具對兒童身心發展幫助。

張雅琳建議，「共融式」遊戲場地必須夠大，經費充足，發包工程時採最有利標，避免低價影響品質，周邊動線及遊戲場域須融入無障礙設計，方便身心障礙兒童或推嬰兒車的家長親近，創造真正符合各年齡層兒童需求的遊戲場。

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  • 新北多數公園使用「罐頭遊具」遊樂設施。（記者賴筱桐攝）

    新北多數公園使用「罐頭遊具」遊樂設施。（記者賴筱桐攝）

  • 台北市大佳河濱公園有大沙坑，假日常吸引許多家長帶小朋友前來親近遊玩，但新北市很少有如此大型的沙坑遊戲場。（城鄉局提供）

    台北市大佳河濱公園有大沙坑，假日常吸引許多家長帶小朋友前來親近遊玩，但新北市很少有如此大型的沙坑遊戲場。（城鄉局提供）

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