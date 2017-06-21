〈台北都會〉《動支二備金230萬》建截流溝仍淹 議員轟沒評估

2017-06-21

〔記者陳紜甄／台北報導〕中山線型公園周邊，因地勢低窪，逢雨必淹。但民進黨市議員黃向羣昨於議會交通委員會指，台北市水利處委託捷運局動支二三○萬元市長第二預備金，於公園旁興建截流溝，但六月二日豪雨仍傳災情，質疑截流溝未發揮排水效用。未料，捷運局解釋，排水箱無法容納當天過大雨量，還承諾「只要有下雨，就會派人現勘。」

捷運局︰雨過大排水箱難容納

在地大同區光能里長陳靜筠受訪指，光能里共有廿二條巷子，從民國一○○年至一○五年，十四條巷子陸續興建排水系統，並增加十台排水機。捷運局興建的截流溝，可將雨量導至民生西路往東的方向，但由於台北排水系統僅可容納七十八毫米，如果雨勢過大，超過七十八毫米，雨水仍會回流淹到光能里，造成淹水。

黃向羣表示，捷運局在南京西路廿五巷，捷運雙連站的中山線型公園，興建截流工程，但截流溝興建完成後，六月二日降下大雨，仍造成附近住戶淹水。

六月二日豪雨量達九十八毫米，陳靜筠說，該里有五成住戶傳出災情，淹水高度達四十公分；她建議，北市府應全面更換排水系統，才能避免災情不斷傳出。

黃向羣質疑捷運局事前未作專業評估，並動用市長二備金，興建沒有用的截流溝；「那條水溝有沒有效？難道沒有事先進行雨量評估，整個北市府都那麼不專業？」