〈台北都會〉非臨時救災 市府二備金疑遭濫用

2017-06-21

街道家具訴訟案 動支一千兩百萬

〔記者郭安家、沈佩瑤、鍾泓良／台北報導〕市長柯文哲獲得十二．五億元第二預備金，但市議員發現，公有零售市場禁用美耐皿、智慧城市高峰會辦活動「爆桌」等，皆非屬臨時救災性質，各單位竟動支二備金；針對街道家具訴訟案，還動支一千兩百萬元訴訟裁判費，若敗訴，恐將急難救助的二備金丟進水裡，質疑柯文哲沒審視二備金支用。

12.5億二備金 已動支4.6億

截至今年六月，市府各單位已向柯文哲動支四．六億元二備金、執行率約卅七．○二％；有些屬於北市府急推政策，如社會局動支三千萬元二備金，把北一女中教師舊宿舍活化成「社區共融的ＮＰＯ實驗基地」，將作為公民參與空間。

但李慶元發現，資訊局主辦的智慧城市首長高峰會，原本編列三五○萬元，邀請十二位國外城市首長代表；預算單位向他解釋，該活動經外交部、駐台辦事處及台北市電腦公會「鼎力邀請」下，導致有五十四位城市首長參加，於是向市長簽呈多支用四百萬元二備金，經招標後預算改為三五○．五萬元。

此外，信維市場已熄燈，市場處也向柯文哲支用一一二七萬元辦理市場收回後拆除所有攤台及地面整平等費用。北市府力推禁用一次性美耐皿政策，市場處也支用三八二萬元辦理公有零售市場及臨時攤販集中場飲食區更換餐具補助計畫；李慶元說，除了有急迫危害身體之虞，市場處編列以上預算，根本無急迫性。

市場處︰禁美耐皿換餐具 有帶頭作用

對此，市場處長許玄謀解釋，市長力推禁用一次性美耐皿政策，今年針對寧夏、中崙及士林三座市場添購更換餐具等相關設施，因今年有帶頭作用才先用二備金支應，未來都會編常務預算。至於信維市場因年底要歸還財政局，才用二備金拆除攤台，避免久放藏汙納垢。

李慶元也指，都發局也支用二五○萬元，做為嘉禾新村防災型都更策略規劃暨調查作業專業服務委託所需不足經費，質疑都發局自己規劃不足，議會已通過預算、預計隔年實施，但又追加預算、偷渡經費。此外，針對街道家具（候車亭）廠商解約訴訟案，也編列一千兩百萬元裁判費，若敗訴，錢將丟進水裡。

對此，都發局則解釋，街道家具案另一個民事庭已判決市府勝訴，判決清楚，都發局雖編列另一件訴訟案裁判費，但若勝訴即可一勞永逸解決爭議。