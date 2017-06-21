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〈台北都會〉最後畢典 基隆太平國小7月底熄燈

2017-06-21

〔記者俞肇福／基隆報導〕位於基隆地標旁的太平國小，全校學生廿七人，十五日舉辦第四十八屆畢業典禮，送走五位應屆畢業生後，七月底將吹熄燈號。

趕在太平國小熄燈前，昔日曾經就讀太平國小的校友們，日前發起「重返太平」活動，目前已有八十幾名校友報名參加餐會，將於下週日返回母校，回味「太平」歲月；校方規劃回顧展，有關學校的歷史、老照片，從廿五日起展出一星期，讓校友們找尋記憶。

6歲入學 後返校服務20多年 戴裕昌退休

畢業的不只是五位畢業生，還有在太平國小待最久的戴裕昌主任，他六歲進入太平國小讀書，廿多歲回母校太平國小服務，直到今年五十歲，把人生最精華的青春歲月都給了太平國小；歷經十任校長，戴裕昌將關掉太平國小的最後一盞燈，轉身退休，留下最完美的身影！

校長陳建文說，最近這一年，他和老師帶著學生陸續到雲林太平國小、花蓮太平國小交流，位於基隆港西岸的太平學子，透過山海交流，拓展視野。

建德國中校長徐仁斌也是太平國小校友，十五日上山給學弟妹加油打氣，並且贈送五位畢業生運動袋，祝福學弟妹鵬程萬里；徐仁斌說，他已經報名週日的活動，希望能與太平國小畢業的校友們，聊聊太平時光。

昨日送走五名畢業生後，太平國小七月底將走入歷史，其餘學子在下學年將轉往學區內其他小學就讀。

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  • 和學校同時退休的戴裕昌老師（圖後排中），6歲入學，退伍後服務迄今，留下最完美的身影。（記者俞肇福攝）

    和學校同時退休的戴裕昌老師（圖後排中），6歲入學，退伍後服務迄今，留下最完美的身影。（記者俞肇福攝）

  • 太平國小將在7月底熄燈。（記者俞肇福攝）

    太平國小將在7月底熄燈。（記者俞肇福攝）

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