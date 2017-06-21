〈台北都會〉新北殯葬回饋金擬提高 擴大納19里

2017-06-21

每年三百萬提高至一千七百萬

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市立殯儀館及三峽火化場周邊居民長期忍受噪音、空氣污染，嚴重影響生活品質，目前殯葬回饋金每年每戶僅五百元健保補助費，居民常抱怨「根本羞辱人」；市府修正「新北市立殯儀館火化場及骨灰骨骸存放設施回饋地方自治條例」，擬將每年三百萬元回饋金額度提高至一千七百萬元，但改變回饋方式，將擴大適用範圍，同時成立管理委員會統籌回饋金運用，不再限於家戶健保費補助。

市政會議通過 送議會審議

民政局長江俊霆指出，原以基地所在里及方圓五百公尺內里別為對象，每年每戶補助五百元健保費補助，總額三百多萬元，修正後以殯儀館及火化場淨營收十％提列回饋金，估計約一千七百萬元，並調整適用里別範圍，草案昨天通過市政會議，將送議會審議。

現行回饋對象僅限板橋中正里、新海里、吉翠里與土城祖田里、三峽溪北里，修正草案依距離區分特別回饋里、主要回饋里與一般回饋里，共十九個里納入，分配比例依序為四十％、卅％及廿％，剩餘十％成立管理委員會，比照垃圾處理場回饋金模式，每年提經費使用計畫，由委員會統籌規劃用途。

成立委員會 統籌規劃用途

委員會成員包括里長、市府相關單位、社會公正人士等，回饋項目限於公共設施維護管理、教育獎助金、全民健保補助、兩歲以下幼童及六十五歲以上長者醫療掛號費補助、高中職以下學生餐費補助等。

「這是遲來的正義。」市議員何博文表示，殯儀館周邊住戶長年忍受噪音、雜亂環境及心靈恐懼，相較掩埋場、焚化爐等嫌惡設施，每年數千萬元回饋金，市府僅提供板殯附近及三峽火化場周邊居民每年每戶五百元健保費補助，許多民眾認為被羞辱，甚至發起拒領行動，樂見市府從善如流，但未來仍須加強改善設施，提高生活品質。

市議員林金結認為，現行條文以殯儀館及火化場基地所在里及周圍五百公尺範圍為回饋對象，位於交界處里別抱怨生活受影響，無法得到回饋，還有人設籍當地但無居住事實，也照樣領取回饋金，非常不公，他贊成調整適用範圍，設立管委會討論回饋金運用，真正落實地方需要。