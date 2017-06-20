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〈台北都會〉《北市》高中職第二類優免撕榜 報到率九成三

2017-06-20

〔記者張議晨／台北報導〕台北市高中職第二類優先免試入學，昨辦理登記、撕榜、報到，今年共有卅五所公私立高中職提供二二二八個招生名額，有一萬一一五七名學生報名，整體報到率約九十三％，至於未報到的缺額則會回流至免試入學分發。

北市優先免試入學第二類優免採一○八方案進行比序，除建國中學、北一女中、師大附中、成功高中、中山女高、松山高中、政大附中、市立大同高中等明星高中未參加外，北市有卅五所公私立高中、職參與。公立高中職報到率約九十七％，私校則為六十五％。

教育局中教科長鍾德馨指出，今年優免招生名額比去年增加約一千五百人，但平均報到率與去年相似，顯示有越來越多國中生透過優免管道就近選擇理想學校就讀。

17校報到百分百

此次共有十七所高中職報到率達百分百、二所增額錄取一人，市立復興高中今年招生一百卅位，為全市最多，報到率百分百，有八十三％學生來自於士林、北投，光是北投區的同學就佔超過半數。校長鄭雅芬表示，去年優免招生一○二人，有八十八％來自士林、北投；假設未來市府再提高優免招生上限，就近入學比率應會維持八成上下。

技職方面，大安高工今年招生四十九名，有卅八人報到。教務主任洪醒漢指出，今年撕榜學生多是高分群，其中一名學生會考卅一．六分，選擇資訊科就讀，另外校內電機科也吸引不少可上明星高中的學生前來報到，顯示現在學生已能在國中階段清楚高職類科各領域的發展，早早確立志向。

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