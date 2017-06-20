〈台北都會〉不賠日勝生2.44億？ 柯：政府欺辱財團

2017-06-20

〔記者郭安家、何世昌／台北報導〕市長柯文哲解除南港機廠聯合開發案合約，要賠日勝生二．四四億元，但為了遊說國民黨市議會黨團書記長陳永德，柯文哲竟傳訊息稱：「南港機廠是日勝生已付出的工程款，如果連這都不給人家，就是政府欺辱財團。」

市議會本月卅日將上演表決大戰，備受矚目包括二．四四億元的南港機廠解約案。對此，台北市捷運局表示，尊重議會決定；北市府發言人劉奕霆則說，柯市長認為任何事情都該公平對待，既然這屬於日勝生已支付的工程款，解約後也該付款給對方。

北市府與日勝生協商，賠償金好不容易從三．二七億元降至二．四四億元，捷運局坦言，其中有四千萬元工程款將支付給日勝生及其下游營造廠，但無法完全支付日勝生下游翁祖模建築事務所的規劃設計費，賠償金短差八千萬元。雖然日勝生曾找藍營市議員郭昭巖協調，但北市府仍僅編列二．四四億元賠償金。

陳永德說，這麼大的工程，柯文哲不尊重議會，逕行與日勝生解約，所以黨團不同意該賠償金案，雖然據悉北市府也希望日勝生自己努力遊說議會，但若日勝生無法取得賠償金，還會反告市府，市府賠償金恐要加上利息。

藍營議員汪志冰說，因美河市聯開案，前市長郝龍斌還向日勝生討回卅三億元，但柯文哲解約又把錢賠掉，形同喪權辱國、割地賠款，日前才質疑日勝生涉弊、把人家罵得要死，現在得到了什麼？