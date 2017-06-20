〈台北都會〉立院換地若夭折 柯：就是詐欺國產署

2017-06-20

藍黨團傾向反對

〔記者郭安家、何世昌、吳佳蓉、鍾泓良／台北報導〕市長柯文哲推立法院換地案，要與國有財產署交換南港瓶蓋工廠等五塊地，預計本月卅日將由市議會表決該財政處分案，需議會六十一席議員中四十一位議員出席、二分之一同意，但議會國民黨團「傾向反對」已發動廿六議員甲級動員，民進黨團則指北市府尚未與黨團研商甲動廿五位綠營議員，加上綠營議員周柏雅仍反對此案，導致換地案恐夭折。

為了遊說國民黨支持，藍營黨團書記長陳永德透露，柯文哲還傳訊給他，指「如果不換地，就是詐欺國產署」，擔心冗長訴訟，南港瓶蓋工廠「會爛在那裡」。

柯文哲口中指的訴訟是國產署所提行政訴訟，二○一五年四月南港瓶蓋工廠六棟建物登錄為歷史建物，北市府拆除非保存區，引發文資團體不滿。土地開發總隊長韋章武坦言，當時北市府依二○○二年公告，進行瓶蓋工廠用地重劃，但國產署也表達不要重劃，也認為文資影響土地利用，並提出行政救濟。

國產署署長曾國基證實，指國產署與北市府確實進行南瓶國有地官司，主要針對當初參與市地重劃後的分配結果；重劃後分回給國產署的土地大都被劃定成歷史建物，導致國產權益受損太大，才會提告，現正在二審審理階段。

陳永德表示，黨團傾向反對換地案，屆時會發動甲級動員，耳聞市府沙盤推演過「有可能會輸！」藍營議員王欣儀指出，北市府未經議會溝通、專業評估，就逕自接受中央條件，現在又要議會背書，等於陷議員們於不義。

綠議員也有意見

綠營市議員周柏雅也反對換地案，並指因依《文資法》北市府可無償取得南港瓶蓋工廠，該基地公告現值廿一億元，市府可以再跟國產署好好談。綠營黨團幹事長高嘉瑜說，市府迄今未與黨團協商，目前黨團未決議甲動支持，她坦言換地案要「國民黨放水才會過」。

無黨籍市議員李慶元說，雖有條件支持該案，但目前立院公告現值約一坪六十萬元，南港瓶蓋工廠被估公告現值為一坪八十萬元，但這是指定歷史建物前的價值，市府應重新評估，再交換土地。