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〈台北都會〉立院換地若夭折 柯：就是詐欺國產署

2017-06-20

藍黨團傾向反對

〔記者郭安家、何世昌、吳佳蓉、鍾泓良／台北報導〕市長柯文哲推立法院換地案，要與國有財產署交換南港瓶蓋工廠等五塊地，預計本月卅日將由市議會表決該財政處分案，需議會六十一席議員中四十一位議員出席、二分之一同意，但議會國民黨團「傾向反對」已發動廿六議員甲級動員，民進黨團則指北市府尚未與黨團研商甲動廿五位綠營議員，加上綠營議員周柏雅仍反對此案，導致換地案恐夭折。

為了遊說國民黨支持，藍營黨團書記長陳永德透露，柯文哲還傳訊給他，指「如果不換地，就是詐欺國產署」，擔心冗長訴訟，南港瓶蓋工廠「會爛在那裡」。

柯文哲口中指的訴訟是國產署所提行政訴訟，二○一五年四月南港瓶蓋工廠六棟建物登錄為歷史建物，北市府拆除非保存區，引發文資團體不滿。土地開發總隊長韋章武坦言，當時北市府依二○○二年公告，進行瓶蓋工廠用地重劃，但國產署也表達不要重劃，也認為文資影響土地利用，並提出行政救濟。

國產署署長曾國基證實，指國產署與北市府確實進行南瓶國有地官司，主要針對當初參與市地重劃後的分配結果；重劃後分回給國產署的土地大都被劃定成歷史建物，導致國產權益受損太大，才會提告，現正在二審審理階段。

陳永德表示，黨團傾向反對換地案，屆時會發動甲級動員，耳聞市府沙盤推演過「有可能會輸！」藍營議員王欣儀指出，北市府未經議會溝通、專業評估，就逕自接受中央條件，現在又要議會背書，等於陷議員們於不義。

綠議員也有意見

綠營市議員周柏雅也反對換地案，並指因依《文資法》北市府可無償取得南港瓶蓋工廠，該基地公告現值廿一億元，市府可以再跟國產署好好談。綠營黨團幹事長高嘉瑜說，市府迄今未與黨團協商，目前黨團未決議甲動支持，她坦言換地案要「國民黨放水才會過」。

無黨籍市議員李慶元說，雖有條件支持該案，但目前立院公告現值約一坪六十萬元，南港瓶蓋工廠被估公告現值為一坪八十萬元，但這是指定歷史建物前的價值，市府應重新評估，再交換土地。

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  • 南港瓶蓋工廠參與市地重劃後分回給國產署的土地大都被劃定成歷史建物。（資料照）

    南港瓶蓋工廠參與市地重劃後分回給國產署的土地大都被劃定成歷史建物。（資料照）

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