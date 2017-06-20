〈台北都會〉奉獻台灣婦女 陸幼琴修女行醫53年

2017-06-20

〔記者翁聿煌／新北報導〕新店耕莘醫院十三日成立乳房醫學中心，國內乳症科權威、前耕莘醫院院長陸幼琴從學成返國執業至今五十三年，欣見乳房醫學中心成立，希望能帶給婦女朋友更友善、隱私的就醫環境。七十八歲的陸幼琴仍精神奕奕、視病如親，她另一個身分是修女，行醫收入全都捐給修會，每個月只領少許的零用金，陸幼琴笑說，她生活上什麼都不缺，「每天來上班都覺得很幸福！」

陸幼琴的父親也是醫生，因此她自幼就想當醫生，在美國念完大學後，她加入修會成為修女再念醫學院，畢業後，她被派到嘉義鹿草葉由根神父開設的聖家醫院服務，有感於台灣當時缺乏婦產科醫師，她又回到美國研習剖腹生產技術再重回台灣，當時她一年接生人數超過一百二十人，日夜皆接生，二十四小時待命，常常都睡不好。

陸幼琴後來接任耕莘醫院副院長及院長職務，她也是輔仁大學醫學院首任院長。陸說，她到耕莘醫院時，原本是一般外科，但當時民風保守，有六成婦女病患都找她看乳房，因而在耕莘成立乳房外科。她不僅有女性細膩的心思，加上醫術高超，逐漸成為國內知名乳症科權威，一直看診至今，到去年才停止為病患動手術，只剩門診，仍有許多病患指名看診。

七十八歲的陸幼琴說，感恩醫院還願意讓她看病，能夠為人解決病痛，是她人生的服務目的。從以前至今，將自己所有的財產和收入奉獻給修會，每個月只領很少的零用金，她和三位修會姐妹住在一起，生活簡單，問她為什麼不退休享清福？陸幼琴笑說：「我在醫院服務，就是在享清福。」