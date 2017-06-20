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〈台北都會〉公園老蔣銅像不移 市府︰加強巡邏

2017-06-20

〔記者鍾泓良／台北報導〕信義區虎山小廣場蔣介石銅像四月初被台灣建國工程隊斬首，怕再遭破壞，決定移除不修復。陽明山花鐘旁蔣介石銅像四月廿二日再遭同批人鋸頭潑漆，公園處五月底修復完，但台灣建國工程隊六月中又前往破壞，被巡邏警方發現，現場逮捕，目前還在修復中。面對蔣介石銅像斬首頻頻發生，台北市公園處之前傳出，有意將北市公園六座蔣介石銅像移走，但經評估還是決定加強公園駐衛警巡邏。

虎山小廣場老蔣銅像被斬首 移除不修復

大地處表示，虎山小廣場的蔣介石銅像為獅子會捐贈，因此維修部分由對方接洽。當地里、中坡里長曾傳達表示，獅子會與民眾決定不修復，「不然修好又要被破壞」，而是改成松山奉天宮三清道主神像。

公園處總工程司藍舒凢表示，陽明公園蔣公銅像被斬首時，公園處請修復銅像專家復原，約花九．七萬元、一個月時間，才修復完畢；至於銅像六月再受損的部分，尚未估算維修費用。她表示，目前已經抓到毀損公物的人，因此就會要求賠償。

對於是否撤除全市公園蔣介石銅像，市長柯文哲曾表示，搬銅像容易，但取得共識難，社會上的事情如果都這麼容易，那他這個市長也太好做了。藍舒凢也說，目前沒有討論移置銅像，改由加派公園駐衛警巡邏。

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