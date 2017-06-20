〈台北都會〉逸仙國小石狛犬「重傷」 修繕要3個月22萬

〔記者張議晨、張凱翔／台北報導〕北投逸仙國小前方二尊日治時期留下的石狛犬，上月廿八日晚間遭仇日份子破壞，雙腳、尾巴、面貌損毀嚴重，校方日前委請資深傳統藝師到場評估，現場情況糟到讓經驗豐富的師傅也氣得大罵「真的有夠夭壽！」校方表示，修復經費約需廿二萬元。另外，五月中旬芝山岩文化公園故教育者紀念碑、弘法大師碑與台灣幸福石等日治時期文物也遭破壞，除故教育者紀念碑已修復完成之外，其他則需等七月進行文資會勘後才會處理，但三處都尚未獲得文資身分。
二隻石狛犬被破壞得滿目瘡痍，粗估光是修繕工錢就需要廿二萬，且需耗時三個月才能修復，讓擁有眾多修繕經驗的莊武男也忍不住氣得破口大罵。逸仙國小多年前曾委託莊武男協助修復石狛犬，但當時僅尾巴處出現龜裂，修復過程相對簡單。但這次不僅尾巴、雙腳都被打斷，身體及臉部還有多處裂痕、破損，許多邊角都遭破壞。莊痛批「根本就是亂敲，有夠夭壽」。
修繕師傅大罵夭壽 修復後將改放校園內
莊武男指出，二尊石狛犬有近百年歷史，石材則為台灣出產，不過因年代久遠，需要花時間找到適合石材，才能展開修復，且因石像多處破損，修復前得先找新石材重新雕刻受損部位，再接回至破損處，隨後再修邊、仿舊；另外，小面積修復也十分麻煩，二隻石狛犬很多地方都缺一角，與先前修復的文物相比，修復難度頗高，預估至少得花二至三個月才能完成復原。
逸仙國小校長賴俊賢則說，二尊石狛犬出土時，校內老師認為其意涵與中國石獅子相似，才會將其擺放在校門口守護師生出入。賴強調，現已將修復計畫以專案方式上呈至教育局，待局內核定後，即可招標展開修復；不過，修復完成後，二尊石狛犬不會再放在校門口，會改為放置校內，供教學使用。
弘法大師碑、台灣幸福石 遭破壞也未修復
另外，日前本報獨家揭露多起破壞日治時期文物案例，包括芝山岩文化公園的「故教育者紀念碑」遭噴漆、真言宗弘法大師碑與「台灣幸福石」字體被鑿壞。公園處表示，故教育者紀念碑噴漆已於六月初清除，不過北市文獻館六月初會勘後，並沒有打算給予文資身分；弘法大師碑、台灣幸福石目前也還沒修復，文化局表示要等七月六日進行文資會勘才會評估。
至於為何遺跡五月遭破壞，卻要等到七月才評估？文化局表示，因文資提報人的提報範圍較大，經內部商討後，會連同周遭真言宗寺院遺跡一併會勘，加上山區幅員廣闊，還要先調出地籍資料對照，才能找出主責單位，發現該地所有權分屬林務局和北市府，內部也在討論誰要負責後續修繕業務，因此要花比較久的時間。至於修繕方式和主責單位，則要等文資委員會勘結束再開會，才會有結果。