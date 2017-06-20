| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
大逆轉！豬哥亮入殮 謝金燕回心轉意趕到
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈台北都會〉逸仙國小石狛犬「重傷」 修繕要3個月22萬

2017-06-20

〔記者張議晨、張凱翔／台北報導〕北投逸仙國小前方二尊日治時期留下的石狛犬，上月廿八日晚間遭仇日份子破壞，雙腳、尾巴、面貌損毀嚴重，校方日前委請資深傳統藝師到場評估，現場情況糟到讓經驗豐富的師傅也氣得大罵「真的有夠夭壽！」校方表示，修復經費約需廿二萬元。另外，五月中旬芝山岩文化公園故教育者紀念碑、弘法大師碑與台灣幸福石等日治時期文物也遭破壞，除故教育者紀念碑已修復完成之外，其他則需等七月進行文資會勘後才會處理，但三處都尚未獲得文資身分。

二隻石狛犬被破壞得滿目瘡痍，粗估光是修繕工錢就需要廿二萬，且需耗時三個月才能修復，讓擁有眾多修繕經驗的莊武男也忍不住氣得破口大罵。逸仙國小多年前曾委託莊武男協助修復石狛犬，但當時僅尾巴處出現龜裂，修復過程相對簡單。但這次不僅尾巴、雙腳都被打斷，身體及臉部還有多處裂痕、破損，許多邊角都遭破壞。莊痛批「根本就是亂敲，有夠夭壽」。

修繕師傅大罵夭壽 修復後將改放校園內

莊武男指出，二尊石狛犬有近百年歷史，石材則為台灣出產，不過因年代久遠，需要花時間找到適合石材，才能展開修復，且因石像多處破損，修復前得先找新石材重新雕刻受損部位，再接回至破損處，隨後再修邊、仿舊；另外，小面積修復也十分麻煩，二隻石狛犬很多地方都缺一角，與先前修復的文物相比，修復難度頗高，預估至少得花二至三個月才能完成復原。

逸仙國小校長賴俊賢則說，二尊石狛犬出土時，校內老師認為其意涵與中國石獅子相似，才會將其擺放在校門口守護師生出入。賴強調，現已將修復計畫以專案方式上呈至教育局，待局內核定後，即可招標展開修復；不過，修復完成後，二尊石狛犬不會再放在校門口，會改為放置校內，供教學使用。

弘法大師碑、台灣幸福石 遭破壞也未修復

另外，日前本報獨家揭露多起破壞日治時期文物案例，包括芝山岩文化公園的「故教育者紀念碑」遭噴漆、真言宗弘法大師碑與「台灣幸福石」字體被鑿壞。公園處表示，故教育者紀念碑噴漆已於六月初清除，不過北市文獻館六月初會勘後，並沒有打算給予文資身分；弘法大師碑、台灣幸福石目前也還沒修復，文化局表示要等七月六日進行文資會勘才會評估。

至於為何遺跡五月遭破壞，卻要等到七月才評估？文化局表示，因文資提報人的提報範圍較大，經內部商討後，會連同周遭真言宗寺院遺跡一併會勘，加上山區幅員廣闊，還要先調出地籍資料對照，才能找出主責單位，發現該地所有權分屬林務局和北市府，內部也在討論誰要負責後續修繕業務，因此要花比較久的時間。至於修繕方式和主責單位，則要等文資委員會勘結束再開會，才會有結果。

廣告
  • 北投區逸仙國小前的石狛犬遭破壞，校方粗估光修繕得花費廿二萬元。 （記者陳恩惠翻攝）

    北投區逸仙國小前的石狛犬遭破壞，校方粗估光修繕得花費廿二萬元。 （記者陳恩惠翻攝）

  • 北投區逸仙國小前的石狛犬遭破壞，校方粗估光修繕得花費廿二萬元。 （記者張議晨攝）

    北投區逸仙國小前的石狛犬遭破壞，校方粗估光修繕得花費廿二萬元。 （記者張議晨攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
台北都會‧本日最多瀏覽
» 更多台北都會新聞
不賠日勝生2.44億？ 柯：政府欺辱財團

市長柯文哲解除南港機廠聯合開發案合約，要賠日勝生二．四四億元，但為了遊說國民黨市議會黨團書記長陳永德，柯文哲竟傳訊息稱：「南港機廠是日勝生已…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧韭香豬肉
電鍋菜✧冬瓜海鮮卷
在家如何烤地瓜？
滷焢肉有什麼秘訣？
轉寄

標題：〈台北都會〉逸仙國小石狛犬「重傷」 修繕要3個月22萬


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年6月20日‧星期二‧丁酉年五月廿六日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.