〈台北都會〉都計變更回饋地建社宅 新北700戶明年底動工

2017-06-20

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市政府多元興辦社會住宅，透過都市計畫變更回饋土地，取得土城永和段、土城大安段、新莊安泰段及新店民安段共七千八百二十八平方公尺基地，約可提供七百戶「只租不售」的青年社會住宅，目前四案進入規劃設計階段，最快明年底動工。

城鄉局企劃建築科長黃永盛表示，四處基地為都市計畫工業區變更，捐贈給新北市政府的可建築用地，土地使用分區均為住宅區，由市府自建社會住宅，目前規劃土城永和段為九十戶、土城大安段一四五戶、新莊安泰段二○六戶、新店民安段二六○戶，總計七○一戶，估計興建總經費廿四億元，逐年編列預算。

四處青年住宅近期就會展開先期規劃，預計明年初統一招標，採統包工程（設計加施工）辦理，最快明年底動工，一一○至一一一年完工。

4處基地生活機能佳

黃永盛說，四處青年社會住宅基地交通便利，而且生活機能佳，其中土城永和段、土城大安段分別位於承天路及忠承路，距捷運永寧站步行不超過十分鐘；新店民安段鄰近安坑快速道路，周邊有兩處公園兼兒童遊戲場，新莊安泰段位於新莊區中正路五五八巷，距捷運新莊線丹鳳站約十分鐘路程。

城鄉局住宅發展科長鄭健志指出，新北市社會住宅已有一五五五戶啟用，今年預計有北大安置宅廿六戶、永和秀朗派出所卅六戶陸續完工。