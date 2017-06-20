〈台北都會〉新北市有建物145筆違建 未納管挨批

副市長：一個月內清查分類處理
〔記者賴筱桐／新北報導〕今年三月台北市長柯文哲自曝，台北市政府是全國最大違建戶，有三百九十棟市轄建物沒有使用執照。無獨有偶，新北市政府公有建物有一百四十五筆無使用執照或未辦理建物登記，離譜的是，竟未納入違建系統追蹤管理，民眾批，市府拆除民間違建不手軟，對自家違建卻消極處置，擺明兩套標準。副市長李四川回應，將於一個月內清查分類，可以補照的盡快補辦。
財政局依據公有財產管理清冊，篩選無使用執照及未辦理建物登記的市有建物總計一百四十五筆，管理機關有各區公所、警察局、消防局、環保局、市場處等，完工年份最早可追溯至民國六十六年，多數為辦公廳舍，跟民生相關的是公有市場和市民活動中心，包括金山第一公有零售市場及中和和平街攤集場名列其中。
「此問題有必要檢討。」李四川表示，將於一個月內請財政局提供清冊，由工務局釐清是否合法，大致分成三種型態，合法房屋可以補照的盡快請領使用執照，若土地為國有，須辦理撥用程序或請所有權單位出具同意書，若因產權問題無法補照，依個案問題解決。
工務局：多屬程序違建 可依法補照
工務局使用管理科長李冠德指出，上述建物形成有其歷史背景與特殊需求，目的是服務民眾，有些早於都市計畫發布前存在，大部分屬於「程序違建」，可依法補請建照及使用執照，並進行結構安全鑑定，若有安全疑慮，需補強或改善。
市場處長謝俊隆說，針對無使照的市場，每年定期辦理消防安全檢查，若有地板凹凸不平、濕滑等情形，影響公共安全，將改善設施，確保安全購物環境。
市議員羅文崇指出，申請使照除辦理現場會勘，還須查核消防設備、污水下水道、水土保持、防火隔間、升降設備、安全門等，這一百四十五筆建物未經嚴格把關，難免有安全疑慮，市府應限期改善，避免民眾產生「只許州官放火，不許百姓點燈」的誤解。
市議員陳世榮表示，建築法規定，凡供公眾使用建物未領有使照者，不論是否於實施建築管理前完工，所有權人應補請或申請核發使用執照，且內政部函釋明定，總樓地板面積五百平方公尺以上的行政機關即屬公眾使用，市府應盡快補辦程序。