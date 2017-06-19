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〈台北都會〉（北市）萬華市長辦公室 柯沒用過

2017-06-19

〔記者黃建豪、鍾泓良／台北報導〕位於萬華區艋舺大道旁的萬華火車站雙子星大樓，做為台北市政府「中正萬華復興計畫」象徵性地標，其中的交二基地在十樓規劃有市長第二辦公室，但今年二月宣布啟用為北市府第二行政中心至今，台北市長柯文哲從未進駐使用，連上週出席一旁的龍山寺減爐儀式後，都只是路過。

萬華車站雙子星主要兩棟大樓中，交一基地是將原有萬華火車站向上增建，共有二十六層樓，預計將由凱薩飯店經營，有約七百五十間客房，原預定六月啟用，但工程延後；交二基地則為十六樓高餐飲辦公複合大樓，其中三樓至十一樓是北市府所屬辦公樓層，市長辦公室安排在十樓，同樓層另提供給聯合醫院辦公使用。

但柯文哲除二月啟用時曾經到場視察外，之後再也沒到訪過第二行政中心，該處市長辦公室旁都是庫房，在該大樓辦公的勞動局職員說，市長辦公室平常很少使用，偶爾沒空間時，才會登記借用為開會場所。北市府發言人劉奕霆亦證實，柯文哲並沒有使用過第二行政中心的辦公室。

財政局金融管理科長吳雅鳳指出，雙子星大樓其實是國有土地，第二行政中心是中央回饋給北市府的樓地板面積，當初由市府各單位開出需求後，因市議員劉耀仁有建議，才多安排一間市長辦公室。

劉耀仁則表示，過去幾任市長說的東西軸線翻轉往往只淪為口號，柯文哲上任後，西區才真的有動起來，在萬華雙子星多安排一個市長辦公室，雖然象徵意味大於實際性，但意義重大。

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  • 位於萬華雙子星的市長第二辦公室，市長柯文哲並未到場使用過。（記者黃建豪攝）

    位於萬華雙子星的市長第二辦公室，市長柯文哲並未到場使用過。（記者黃建豪攝）

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