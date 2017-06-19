〈台北都會〉1碗粉圓全家1餐 認助生苦讀留學

2017-06-19

〔記者張議晨／台北報導〕人窮志不窮！廿五歲的清華大學學生林朋霖，國中時因家中負債，常為躲避債主舉家搬遷，最窮時一家四口曾靠著一碗「粉圓冰」果腹。但林並未被環境打倒，靠著認助人邱淑治幫助，一路考上建國中學、清華大學，今年初更申請到美國哥倫比亞大學研究所，九月將赴美攻讀碩士，成為認助基金會成立以來，首位赴美留學的認助生。教育局昨安排林朋霖與邱淑治相見，個性木訥的林抱著邱淑治不斷地說：「謝謝邱阿姨！」

林朋霖 不斷謝謝邱阿姨

林朋霖父親原在中國經營塑膠工廠，家境小康，但國中時期父親經營的工廠失敗，全家負債，舉家搬回台灣後，一家四口常因繳不出房租而居無定所，也曾為躲避債主而數次搬家，一年搬家二、三次成為常態。

林朋霖回憶，有次家裡經濟困難，整間房子只找得到廿元，剛好路邊正好碰到粉圓冰特價，全家人當天就靠著那一碗「粉圓冰」當作一餐果腹。

但林朋霖未被困境打倒，沒錢出去玩就待在家中念書，即使國中時常搬家，但他仍勤學考上建中；高中時接受北市教育局認助清寒學生基金會及邱淑治資助，再加上半工半讀，生活壓力暫解，可以專心課業。

獲認助 首位赴美攻碩士

建中畢業後，林朋霖考上清華大學，雖不再接受資助，仍時常與邱淑治保持聯絡，為鼓勵林朋霖朝夢想前進，邱淑治還請二名就讀美國名校的兒女分享留學經驗，最後林靠著優秀成績，終於如願申請哥大生物統計研究所，成為認助基金會成立以來首位赴美留學的認助生。

投入認助超過廿年的邱淑治笑說，雖朋霖上大學後就不再接受資助，但二人仍時常保持聯絡，也盼朋霖未來學成後能返台貢獻所學。林朋霖說，他會不斷鼓勵自己「要更努力，不要辜負他人的期待」。