〈台北都會〉（北市）廢水直接排入河 環南市場挨罰

〔記者張議晨、鍾泓良／台北報導〕北市環南市場遭民眾踢爆市場內的垃圾集中場廢水並未妥善處理，直接排入河中造成河川汙染，時間長達二個月之久。北市環保局六月十一日派員稽查發現，證實廢水直接流入地下箱涵排入河川。環保局稽查大隊大隊長陳沼舟說，已請環南市場自治會在七月四日前重新接管，並依《水汙法》開罰自治會三萬元罰鍰。
地面鑿洞 菜渣臭水流入水溝
環南市場有甲、乙、丙、丁四棟，四棟建物產生的垃圾都集中在甲棟後方，因該處聚集多種蔬果殘渣，臭氣熏天，但環南市場為方便排水，卻直接於地面鑿洞，讓夾雜葉菜渣的廢水直接由孔洞流入水溝再排入河川。
環保局接獲民眾反映後，隔日到場稽查，環南市場自治會雖出示水費單，強調廢水排放都有納入衛工管。但稽查人員以紅、藍色素當追蹤劑，灌入廢水截留槽和衛工管，卻未發現紅、藍色追蹤劑。直到稽查員鑽進地下箱涵，並將追蹤劑從地面孔道灌入，才發現市場廢水根本未進衛工管線，汙水管線形同「虛設」，廢水直接從地面孔洞流進箱涵，排入河川。
市場︰已封洞 將重新截流接管
環南市場清潔組組長卓建明坦言，因為新市場改建工程，讓垃圾場面積減縮，加上新市場連續壁完工後，造成積水無法順利排除，有員工為求方便，才在地面鑿洞排水。現已將孔洞封閉，待天氣好轉後，會重新施工將廢水先排至截流槽，再接到衛工管線。
市場處公有零售市場科股長湯順明則說，垃圾場內的汙水是排到衛生下水道，但垃圾場範圍縮小後，有垃圾車司機貪圖方便，因此到垃圾場範圍外洗車，汙水就流到雨水管排到了河內，估計狀況已有一、兩個月。
環保局稽查大隊第一中隊長盧信惠指出，因為廢水直接進入箱涵，已對水體造成汙染，當場依《水汙法》開罰三萬元，並要求環南市場將孔洞封閉，並完成汙水接管，加強截流槽清潔，如未完成改善，將再開罰三萬至三百萬元罰鍰。