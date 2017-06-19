〈台北都會〉卡安置方案 三重果菜市場難動工

2017-06-19

〔記者賴筱桐／新北報導〕歷經十年整合的三重果菜市場都更案，一○四年都市計畫變更案經內政部審議通過，原以為可以順利動工，卡在建商和攤商對於更新後的使用配置和興建期安置問題雙方無具體共識，一年多來卻無實質進展，全案延宕增添變數。

都更處更新發展科長洪宜萍指出，此案分成兩部份，其中都市計畫把「市場用地」及「批發兼零售市場用地」變更為商業區，一○四年通過內政部審議；另一方面，建商一○四年底提送都市更新事業計畫，還有書圖等文件待補，若資料完備，將擇期開會審議。

攤商、建商盼重啟談判

新北市果菜公司總經理江惠貞說，建商規劃立體式建物，不符合攤商使用需求，雖然雙方都有共識「先建後拆」，但現址腹地有限，安置方案難以讓所有人滿意，攤商憂心在興建期三至五年間，環境充滿變數，而建商有其利益考量，各方立場迥異，盼市府出面協調、重啟談判。

新北市青果公會理事長丁文輝表示，各國果菜批發市場皆採單一樓層平面設計，以便在短短數小時內快速作業，釋放幾百噸貨源，若散落在多樓層，恐將造成營運困擾，逼攤商關門大吉；此外，現有安置地點不適宜，交通無法疏散，四周緊鄰高級住宅，若凌晨吵鬧不休，勢必引起住戶抗爭。他說，攤商希望改善環境，但建商設計錯誤，恐蓋出沒有功能的批發市場，浪費價值數百億元的精華地。

利百代建設公司副總經理王懋光則解釋，新北市政府擁有土地約九千三百坪，以現有建蔽率計算，單樓層六千多坪已是使用最大限度，公司依法規設計，還得尊重其餘三百多位私有地主意見；若要營運不中斷，力行市場、三重果菜批發市場和全國示範魚市場，須同時在現址營業，「區位分配像七巧板一樣移來移去」，經考量，現有安置地點較妥適，將持續溝通。