〈台北都會〉慶海水浴場生日 叫賣福隆便當重現

阿伯、阿姨背便當箱 很懷舊
〔記者俞肇福／基隆報導〕因雪隧通車與火車停靠車班減少，去年十二月停賣的福隆月台便當昨天早上重出江湖，七十五歲的黃博武與六十歲的吳美琪相隔多年重回月台叫賣，古早味讓人懷念。
黃博武與吳美琪昨天背起便當箱，見火車一靠站，二人叫喊著「便當」、「好吃的福隆便當」，不少乘客衝出來買便當，當年情景重現。
東北角風管處規劃便當故事館
觀光局東北角風管處長陳美秀表示，福隆海水浴場六十週年慶，福隆月台便當絕對不能缺席，因為這項產業與福隆係為生命共同體，因此規劃「便當故事館」，並贈送福隆便當給參與的民眾，分享生日喜悅！
十五歲賣便當到當兵的黃博武說，一九五○年代沒有濱海公路，福隆人出入靠火車，當時工人日賺廿元，都是自己帶便當，福隆便當賣兩塊半，能夠吃得起便當的，算是手頭闊綽者，現在一個六十元不貴，但買的人少了。
創立於民國四十六年的「尤商義月台便當」，是最早在福隆月台賣便當的老店，第三代老闆娘吳美琪嫁到尤家後，賣了三十五年便當，昨天在兒子媳婦陪伴下，又拿著便當箱賣便當，心中五味雜陳。
福隆月台便當 已經4次流標
去年底發記便當退出福隆月台便當經營時，台鐵還有關山、池上與鳳林月台便當，目前僅剩下關山月台便當，其他都消失；去年底迄今，福隆月台便當也流標四次，即使台鐵將月租金降到四萬○九六○元，仍無法吸引業者投標，主因為雪隧通車與火車停靠車班減少，業者認為商機盡失，不願投入。台鐵餐旅服務總所總經理黃士弦表示，會再檢討租金，讓鐵道文化傳承。
班次減少 停留時間又短需秒賣
吳美琪指出，除了搭車人數少、成本上漲外，以前平快、特快車的窗戶可以打開直接交易，現在窗戶密封，停留時間從二到三分鐘縮短到一分鐘，降低乘客購買意願。發記便當老闆曾阿發說，現在從早上七點到晚上八點半，才七、八班列車停靠福隆，生意大受影響。
週四（廿二日）福隆海水浴場六十週年，主辦單位將在彩虹橋頭，發放兩百個免費福隆便當；凡六月廿二日出生的壽星，或是名字之中有「福」或「隆」者，可享免費入園；即日起至七月廿二日止，名字中有「福」、「隆」或「福隆」的民眾，可享平日房價折減，還可參加Villa區平日免費住宿抽獎。