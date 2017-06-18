〈台北都會〉68歲台灣女婿 領到國小市長獎

2017-06-18

〔記者蔡亞樺／台北報導〕台北市長柯文哲昨表揚一一八四位獲國小市長獎的畢業生，其中士東國小米傑立今年六十八歲，從美國搬來台灣定居，成為台灣女婿。喜愛中國文化的他，進入士東國小夜補校就讀，求學三年時光，同學有人無法堅持完成，米傑立從不輕易請假，努力不懈完成學業的態度，獲得市長獎。

中文說得不流利的米傑立表示，他與太太結婚後就來台灣，一待就是廿五年，曾在許多學校擔任英文教師，目前已退休，因此開始學習中文，在寫作、聽說進步很多。他笑說，領獎心情非常緊張，但這個獎項帶給他的生活與工作很大幫助，非常開心又感激。

學習中文路途並不順遂，米傑立想了許多方式幫助學習，他說，每次上課前，會預先在「五千字典」中查詢課文中介紹的人物，再用實用的「英漢翻譯詞典」來檢查，最後詢問妻子，釐清無法完全理解的內容，學習十分認真。

米傑立還創建閃示卡，並在小白板上做測試，對於筆畫較多的字，他先解構成幾個部分，再做聯想以幫助了解意思和記憶。

新移民第二代 李翊蓁領獎

此次獲獎學生，還有新移民第二代的富安國小李翊蓁，雖然家裡經濟不佳，小時候她與父母、哥哥四人，擠在小房間同住，遭逢家庭變故後，母親獨力扶養她與哥哥，母親因此每天早出晚歸工作，樂觀堅強的李翊蓁不被打擊，在校認真學習，還擔任班長，各項表現傑出。