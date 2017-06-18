〈台北都會〉千人搖滾世大運 7月2日挑戰

2017-06-18

〔記者蔡亞樺／台北報導〕由於中國持續打壓，台灣在國際外交處境面臨嚴峻挑戰。傳達「永不放棄」精神的二○一七搖滾世大運，北市觀光傳播局昨宣布，七月二日上午在北市府前市民廣場舉辦，號召千名搖滾樂手齊演，也鼓勵有意表演的民眾帶著樂器參加，觀傳局長簡余晏激昂表示，國家外交困境非一、兩天，透過搖滾世大運向國際大聲唱出「I Am Here」，展現台灣永不放棄的毅力，團結衝破困境。

「搖滾世大運」活動緣起於，一名十歲男童林易因先天性腦性麻痺、四肢萎縮不良於行，但熱愛音樂，去年創作三曲參加世大運主題曲徵選活動但落選，四分衛樂團主唱阿山、董事長樂團主唱阿吉，決定幫助林易完成夢想，集體編曲、配樂、錄製，激盪出「I Am Here」這首原創歌曲。

I Am Here的歌詞，「努力地向前奔跑，在這裡要證明我能夠做到…I Am Here，我能夠做得好」等內容，主旨傳達勇往直前、永不放棄的含意。簡余晏說，搖滾世大運目前已有近一千人報名，年紀最大六十八歲，最小僅兩歲，其中報名族群以大學生最多，透過不同族群演唱「I Am Here」，讓國際知道台灣在這裡。

搖滾世大運將由十二名資深搖滾音樂人、十一名中生代搖滾樂手和卅位種子教師參與，號召愛好搖滾樂的民眾共演，七月二日將有三首共演曲目，包括今年榮獲金曲獎特別貢獻獎的已逝歌手張雨生的代表性歌曲「和天一樣高」、英國國民樂隊Oasis綠洲的「Don’t Look Back In Anger」，以及原創曲「I Am Here」。

觀傳局表示，搖滾世大運原訂五月二十八日舉行，因雨延期，七月二日除之前已報名的參與者，也歡迎有意願參與表演民眾，帶著樂器到現場自由參加，現場報名方式可至活動網站http://rock.2017.taipei/，或至世大運臉書https://goo.gl/DrJ4sA查閱。