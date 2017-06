〈台北都會〉千人搖滾世大運 7月2日挑戰

2017-06-18

〔記者蔡亞樺/台北報導〕由於中國持續打壓,台灣在國際外交處境面臨嚴峻挑戰。傳達「永不放棄」精神的二○一七搖滾世大運,北市觀光傳播局昨宣布,七月二日上午在北市府前市民廣場舉辦,號召千名搖滾樂手齊演,也鼓勵有意表演的民眾帶著樂器參加,觀傳局長簡余晏激昂表示,國家外交困境非一、兩天,透過搖滾世大運向國際大聲唱出「I Am Here」,展現台灣永不放棄的毅力,團結衝破困境。

「搖滾世大運」活動緣起於,一名十歲男童林易因先天性腦性麻痺、四肢萎縮不良於行,但熱愛音樂,去年創作三曲參加世大運主題曲徵選活動但落選,四分衛樂團主唱阿山、董事長樂團主唱阿吉,決定幫助林易完成夢想,集體編曲、配樂、錄製,激盪出「I Am Here」這首原創歌曲。

I Am Here的歌詞,「努力地向前奔跑,在這裡要證明我能夠做到…I Am Here,我能夠做得好」等內容,主旨傳達勇往直前、永不放棄的含意。簡余晏說,搖滾世大運目前已有近一千人報名,年紀最大六十八歲,最小僅兩歲,其中報名族群以大學生最多,透過不同族群演唱「I Am Here」,讓國際知道台灣在這裡。

搖滾世大運將由十二名資深搖滾音樂人、十一名中生代搖滾樂手和卅位種子教師參與,號召愛好搖滾樂的民眾共演,七月二日將有三首共演曲目,包括今年榮獲金曲獎特別貢獻獎的已逝歌手張雨生的代表性歌曲「和天一樣高」、英國國民樂隊Oasis綠洲的「Don’t Look Back In Anger」,以及原創曲「I Am Here」。

觀傳局表示,搖滾世大運原訂五月二十八日舉行,因雨延期,七月二日除之前已報名的參與者,也歡迎有意願參與表演民眾,帶著樂器到現場自由參加,現場報名方式可至活動網站http://rock.2017.taipei/,或至世大運臉書https://goo.gl/DrJ4sA查閱。