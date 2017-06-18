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〈台北都會〉外交困境下照奪牌 歷屆世大運國手爭氣

2017-06-18

〔記者何世昌／台北報導〕退出聯合國後，為了突破重圍，一九八四年起展開「奧會模式外交」，以「中華台北」名義重返各項國際賽。一九九一年我國獲得首面世大運金牌，累積至今已四十七金、五十一銀、七十八銅，共計一七六面獎牌！世大運執委會昨下午邀請歷屆世大運奪牌選手回歸，為今年出賽選手加油。

王惠珍：抗壓性要強

一九九一年我國首次參加英國雪菲爾世大運，女子兩百米短跑選手王惠珍以廿三秒二二佳績，奪得金牌。她說，選手抗壓性、心理素質一定要強，備賽階段一定承擔很多壓力，但別讓外界批評影響表現；她當年全心相信教練，且「不翻報紙、不看新聞」，不理會外界批評，心無旁騖備戰，正式上場時才能讓身心保持最佳狀態。

詹謹瑋：國家當後盾

二○○三年韓國大邱世大運網球女子雙打金牌詹謹瑋則說，世大運難得在台北舉辦，有主場優勢、國家當後盾，呼籲選手要全力以赴爭取最佳表現。二○○五年土耳其伊士麥世大運女子排球組合陳美靜、鄧衍敏則說，奪牌當下很感動，終於讓世界看到「台灣排球是很棒的」，盼選手繼續為國爭光。

台北市副市長陳景峻昨致詞表示，國家是最佳後盾，鼓勵大家買票進場為選手們加油。二○○三年韓國大邱世大運跆拳道金牌選手朱木炎則透露，今晚將與台北市長柯文哲遠赴義大利杜林取「母火」，並傳遞聖火。

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  • 世大運執委會昨下午舉辦「世大運倒數六十天啦啦隊表演」活動，由百人組成啦啦隊以勁歌熱舞為世大運加溫，同時邀請歷屆世大運奪牌選手，為今年出賽的選手加油。（記者何世昌攝）

    世大運執委會昨下午舉辦「世大運倒數六十天啦啦隊表演」活動，由百人組成啦啦隊以勁歌熱舞為世大運加溫，同時邀請歷屆世大運奪牌選手，為今年出賽的選手加油。（記者何世昌攝）

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