〈台北都會〉金門文化工作團 尋老團員

2017-06-18

金門戰地政務時代下的產物之一「金門文化工作團」臉書成立，部分團員昨天回娘家團聚，有人年過半百仍是美魔女，有人子孫成群，想起昔時抬腿拉筋的日子，還有赴台演出、勞軍及向總統「祝壽」，話匣子一開就停不了，他們希望年底前號召還有近百位失聯的團員，返金組成聯誼會，意者可透過團員黃先生電話0910-327723取得聯繫。（圖文：記者吳正庭）