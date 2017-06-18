| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈台北都會〉再現眷村風華 空軍三重一村啟動修復

2017-06-18

〔記者葉冠妤／新北報導〕空軍三重一村修復計畫啟動，即將重現眷村時光！位於三重的空軍三重一村，是目前北部唯一保存最完整的空軍防砲部隊眷村，新北市文化局已於十五日啟動修復工程，打造眷村文物典藏、原貌展示的「新北市眷村文化園區」，預計明年底完工。

空軍三重一村位於淡水河堤防旁，占地一．四公頃，是北部地區僅存、保存最完整的空軍防砲眷村，民國九十五年登錄為歷史建築，不但承載著眷民們的生活記憶，更保有動盪局勢下的文化底蘊，走進村內，映入眼簾的就是一棟棟充滿人文歷史的眷舍。

現年八十八歲的第三屆村長朱楚雲，是三重一村的靈魂人物，一開口就是濃濃湖南腔，他說，以前的房子都是用泥土蓋成的，有一年颱風淹大水，水退後整排房子的牆壁竟都不見了，從第一間到最後一間的家都看得清清楚楚。

文化局長林寬裕說，空軍三重一村見證了大時代歷史，文化局已於十五日啟動修復工程，修復內容包含建築外觀、機電及環境整理，工期四百五十天，預計明年底就可完工。

林寬裕說，完工後將作為眷村文物典藏、原貌展示、多媒體放映眷村電影使用，同時作為鄉土教育、社區成長、市民文化意識凝聚的據點，藉由眷村文化與在地傳統工藝、展演的結合，讓空軍三重一村再現風華，也帶領民眾深入了解眷村之美。

廣告
  • 空軍三重一村位於正義南路上，修復工程已啟動，預計明年底可完工變身為「新北市眷村文化園區」。（資料照，記者李雅雯攝）

    空軍三重一村位於正義南路上，修復工程已啟動，預計明年底可完工變身為「新北市眷村文化園區」。（資料照，記者李雅雯攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
台北都會‧本日最多瀏覽
» 更多台北都會新聞
開設「蝙蝠救傷站」 插角學童學照護

新北市動物保護處昨天在三峽插角國小新設立的「蝙蝠救傷站」舉辦蝙蝠救傷示範教學，動保處長陳淵泉說，每年五至九月是蝙蝠的繁殖季，有些幼蝠會因學飛…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
台巴斷交
齊柏林空勘罹難
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
電鍋菜✧蠔油蒸雞翅
做甜點✧迷你費南雪
認識世界知名香料！
烤盤去油漬靠這招！
轉寄

標題：〈台北都會〉再現眷村風華 空軍三重一村啟動修復


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年6月18日‧星期日‧丁酉年五月廿四日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.