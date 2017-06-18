〈台北都會〉再現眷村風華 空軍三重一村啟動修復

2017-06-18

〔記者葉冠妤／新北報導〕空軍三重一村修復計畫啟動，即將重現眷村時光！位於三重的空軍三重一村，是目前北部唯一保存最完整的空軍防砲部隊眷村，新北市文化局已於十五日啟動修復工程，打造眷村文物典藏、原貌展示的「新北市眷村文化園區」，預計明年底完工。

空軍三重一村位於淡水河堤防旁，占地一．四公頃，是北部地區僅存、保存最完整的空軍防砲眷村，民國九十五年登錄為歷史建築，不但承載著眷民們的生活記憶，更保有動盪局勢下的文化底蘊，走進村內，映入眼簾的就是一棟棟充滿人文歷史的眷舍。

現年八十八歲的第三屆村長朱楚雲，是三重一村的靈魂人物，一開口就是濃濃湖南腔，他說，以前的房子都是用泥土蓋成的，有一年颱風淹大水，水退後整排房子的牆壁竟都不見了，從第一間到最後一間的家都看得清清楚楚。

文化局長林寬裕說，空軍三重一村見證了大時代歷史，文化局已於十五日啟動修復工程，修復內容包含建築外觀、機電及環境整理，工期四百五十天，預計明年底就可完工。

林寬裕說，完工後將作為眷村文物典藏、原貌展示、多媒體放映眷村電影使用，同時作為鄉土教育、社區成長、市民文化意識凝聚的據點，藉由眷村文化與在地傳統工藝、展演的結合，讓空軍三重一村再現風華，也帶領民眾深入了解眷村之美。