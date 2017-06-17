〈台北都會〉台北》12校泳池暑假開放 票價40元起跳

2017-06-17

〔記者蔡亞樺／台北報導〕暑假即將到來，許多人期盼到游泳池清涼一「夏」，台北市教育局整合資源，繼續推出「暑期學校游泳池全時開放計畫」，在十二行政區各挑一所學校，七月三日至八月廿五日連續八週，平日開放八至十小時，收費全票為六十元、學生票四十元，六歲以下與年滿六十五歲長者、身心障礙者則免費使用。

十二所學校包括中崙高中、松山高中、百齡高中、成功高中、大同高中、南港高中、萬芳高中、麗山高中及雙園國中、大安國中、新民國中，還有蓬萊國小。

教育局科長黃國忠說，一區一校泳池開放，主要目的在仿鼓勵學生暑假多運動健身，也有個地方消暑與家長同樂，各校泳池不限制進場人數，但仍需視各校泳池的大小，人數過多可能會有管控。

首次開放泳池的百齡高中說，學校泳池大多供校隊訓練或上課教學使用，市府要求一天開放八小時，為了不影響校隊，因此早上時段保留，對外開放時間安排下午一點至五點、晚上五點至九點，也方便上班族下班來使用，並配有兩名救生員。

暑假校園泳池開放計畫從二○一三年起推動，據了解，台北市有兩百多所學校，但願意在暑假配合開放泳池的學校並不多，一來擔心校園安全，加上教職人員常在暑假安排出國或家庭活動，沒人想上班，因此未能擴大辦理，始終維持十二校。