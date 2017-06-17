〈台北都會〉北農驗不出漂白 毒豆芽流竄

2017-06-17

未通報 衛生局將開罰3萬

〔記者黃建豪、何世昌、蔡亞樺／台北報導〕毒豆芽流竄市場！台北市議員李新昨質疑，用工業漂白水浸泡的毒豆芽，主要有毒成分是二氧化硫，作為大台北地區最主要蔬果交易平台的台北農產運銷公司，每天進貨超過兩千台斤豆芽菜，卻驗不出二氧化硫，沒在第一線為市民做好把關。而北農得知毒豆芽，卻未通報台北市衛生局，將依台北市食品安全自治條例開罰三萬元。

北農作為蔬果交易平台，都是從外縣市進貨，豆芽菜每天進貨量平均兩千台斤以上，昨更達兩千七百台斤，卻未確實驗明未含二氧化硫，就流入大台北地區各通路。

衛生局調查，被查獲漂白豆芽的新店無市招豆芽菜工廠，是以一般供應人交易，自行於拍賣場內販售貨品，所以個別交易量，已請台北市餐盒食品商業同業公會清查台北市所屬會員，確認並沒有使用這個業者販售的豆芽菜。

補破網 昨買二氧化硫試劑

李新則批評，北農公司抱殘守缺，仍使用錯檢率高達四十四％的「生化法」，但生化法只能檢驗氨基甲酸鹽劑及有機磷劑，無法驗出二氧化硫，已要求北農公司即刻採購二氧化硫試劑。李新主張「食、藥分流」，衛生局食藥處業務應切割，獨立出「食品安全管理科」，達到專業分工，並增設跨局處「食安官」。

市場處也證實，北農平常對進場的蔬果是抽樣採生化法檢驗，無法驗出漂白劑（二氧化硫），因此，新北市豆芽菜工廠前天爆出工業用漂白劑事件後，就通知北農儘快因應，昨上午十一點已向新北市衛生局採購四十份二氧化硫試劑。

衛生局則表示，北農前天接獲市場處告知豆芽菜不安全訊息後，未在廿四小時內主動通報最新交易情形，將依台北市食品安全自治條例開罰三萬元。