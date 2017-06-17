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〈台北都會〉世大運》衛生紙丟馬桶 砸百萬防公廁堵塞

2017-06-17

〔記者蔡亞樺／台北報導〕迎接八月台北世大運，並落實公廁衛生紙丟馬桶政策，台北市環保局昨宣布，斥資百萬試辦管線疏通開口式合約，除了疏通全市輔導列管一萬五千座公廁執行衛生紙丟馬桶造成的堵塞管線，也為世大運賽事場館廁間添購四千個新加蓋式垃圾桶。

世大運拒留臭名

世大運預計數以萬計的各國外賓、選手湧入台北市，代表環境清潔象徵之一的公廁攸關國家形象，因此，環保局昨邀台北捷運、台鐵、高鐵、松山機場、市府轉運站及台北轉運站等六大交通場站公廁管理單位，以及環保署官員共商衛生紙丟馬桶的配套措施。

環保局說，以往民眾擔心衛生紙堵塞管線，不敢丟入馬桶，因此在公廁普遍設置垃圾桶，但清理頻率不夠，衛生紙滿溢反成為污染源，尤其適逢夏季，垃圾桶不清理，高溫孳生病菌與臭味，公廁常讓民眾卻步。

7月起廠商疏通

環保局科長崔浩志說，近期洽妥水管線疏通廠商，並簽訂開口式合約，七月一日起，公廁因衛生紙丟馬桶造成管線堵塞時，廠商將協助疏通，試辦半年，鼓勵公廁管理單位推動衛生紙丟馬桶政策，同時在廁間張貼標語宣導。

環保局也為世大運六十座賽事場館內公廁，全面汰換成新加蓋式垃圾桶，維持廁間環境品質。環保局預估，協助疏通管線及採購加蓋式垃圾桶，將花費百萬元。

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  • 為落實衛生紙丟馬桶政策，台北市環保局製作宣傳標語，準備張貼在公廁。（北市環保局提供）

    為落實衛生紙丟馬桶政策，台北市環保局製作宣傳標語，準備張貼在公廁。（北市環保局提供）

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